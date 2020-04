Bundesbeauftragter Bernd Fabritius richtet telefonische Bürgersprechstunde ein

Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius teilt auf seiner Homepage die Einführung einer telefonischen Bürgersprechstunde mit.

Um diesen Umstand abzumildern, hat der Bundesbeauftragte Dr. Bernd Fabritius eine telefonische Bürgersprechstunde eingeführt. Bürgerinnen und Bürger können im telefonischen Gespräch – am besten nach Anmeldung – ihre Anliegen unmittelbar an den Bundesbeauftragten richten. Die erste Sprechstunde findet am Mittwoch, dem 22. April 2020, von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Das Büro des Beauftragten ist unter Telefon (030) 18681-11120 erreichbar. Eventuell kann es zu Wartezeiten kommen.Die Bürgersprechstunde soll regelmäßig wiederholt werden. Anliegen, die den Zuständigkeitsbereich des Bundesbeauftragten betreffen, können jederzeit auch schriftlich oder per E-Mail (BAFabritius@bmi.bund.de) eingereicht werden.