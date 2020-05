Großes Schlossfest wird verschoben, Eröffnung in kleinem Kreis

Lange haben wir gehofft, dass die Eröffnungsfesttage des Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrums Schloss Horneck am 10.-11. Juli 2020 stattfinden können. Wegen der Pandemie COVID-19 wurden große Veranstaltungen bis Ende August verboten. Social Distancing, also das Abstandhalten, und das Vermeiden von Menschenansammlungen werden auch im Sommer geboten sein. Diese Gründe haben die Veranstalter dazu bewogen, das geplante Schlossfest um voraussichtlich ein Jahr zu verschieben.

Die Entscheidung fiel nicht leicht, zumal das Festteam um Heidrun Negura, Herta Daniel und Alfred Deptner alles bis ins Detail vorbereitet hatte, viele Künstler und Vortragende für ein attraktives Programm gewinnen konnte.Eine festliche Eröffnung in kleinem Rahmen ist dennoch am 10. Juli 2020, ab 12 Uhr, geplant. Damit sollen der Abschluss der Um- und Ausbauarbeiten auf Schloss Horneck und die offizielle Eröffnung des Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrums gefeiert werden. Somit wird auch ein Betrieb der beiden neuen Einrichtungen auf Schloss Horneck in diesem Jahr, bei gelockerten Bestimmungen, ermöglicht. Wie groß der Kreis der Gäste bei der Eröffnungsfeier sein darf, kann zurzeit noch nicht mitgeteilt werden. Wir richten uns nach den dann aktualisierten Vorgaben der Bundesregierung, der Landesregierung Baden-Württemberg, des Landratsamtes Heilbronn und der Stadtverwaltung Gundelsheim. Eine weitere Bedingung für eine Eröffnungsfeier ist, dass COVID-19 unsere Baustelle im Schloss weiterhin verschont und dass die Baufortschritte in diesen schwierigen Zeiten weiter, wie bisher, gut vorangehen. Noch läuft alles nach Plan. Wir hoffen für alle Beteiligten das Beste. Über die weiteren Planungen und die Form der Eröffnungsfeier werden wir Sie zeitnah informieren.Allen Freundinnen und Freunden, Unterstützern und Helfern von Schloss Horneck danken wir für ihr Interesse und wünschen Gesundheit und die Kraft, diese schwere Zeit gut zu überstehen. Für die Veranstalter

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.