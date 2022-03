29. März 2022

Warnung vor verdächtigen Anzeigen

Die Anzeigenabteilung der Siebenbürgischen Zeitung warnt vor zwei verdächtigen Anzeigen, die in jüngster Zeit erschienen sind:

In Folge 4 vom 15. März (Seite 28) wird ein Wohnmobil zum Kauf angeboten, in Folge 5 vom 28. März (Seite 24) ein Passat. Rückmeldungen von Lesern, die Interesse an diesen Angeboten hatten und Kontakt mit den Verkäufern aufgenommen haben, deuten darauf hin, dass es sich um falsche Anzeigen mit betrügerischer Absicht handelt. Bitte rufen Sie die angegebenen Telefonnummern nicht an, schicken Sie keine E-Mails an die angegebenen Adressen und überweisen Sie kein Geld, falls Sie dazu aufgefordert werden! Zeitung und Verband bemühen sich um Klärung.

Schlagwörter: Siebenbürgische Zeitung, Anzeige, Betrug, Verband

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.