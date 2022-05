Wilhelm Beer

Ausreisekiste von Wilhem Beer. Fotos: BdV Hessen

In der Filmreihe „MITGENOMMEN – Objekte erzählen Geschichte(n)“ werden persönliche Geschichten von Heimatvertriebenen, Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern anhand von Objekten erzählt. Eine Kristallvase, die ersten Ausweisdokumente – diese und viele andere Objekte und ihre Geschichte erinnern bis heute an die „alte Heimat“, an Flucht und Vertreibung, an Deportation und Lager, an die Aussiedlung oder die Ankunft in der „neuen Heimat“. Diese Gegenstände haben ihren hohen ideellen Wert für die Menschen, die flüchten mussten oder vertrieben wurden, nie verloren. Aber auch die Kinder- und (Ur-)Enkelgeneration von Heimatvertriebenen sowie die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler kommen bei diesem Projekt zu Wort. Mit diesem medialen Projekt macht der BdV Hessen auf die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa aufmerksam.Der sechste Beitrag der Filmreihe „Ausreisekiste von Wilhelm Beer“ feiert seine Premiere am Dienstag,um 18.00 Uhr auf http://www.youtube.com/culturetogo Wilhelm Beer wurde am 4. Oktober 1954 in Großlasseln geboren. Seine ganze Kindheit verbrachte er als Siebenbürger Sachse in Rumänien. Die Kultur der deutschen Minderheit wurde gelebt, erinnert sich Beer – sei es im schulischen Deutschunterricht, dem sonntäglichen Gottesdienst, im Theater oder der deutschsprachigen Tageszeitung. Erst im Alter von 23 Jahren kam Wilhelm Beer mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn im Zuge von Ausreisekontingenten nach Deutschland. Die Ausreise war streng reglementiert, ebenso wie das, was mitgenommen werden durfte. Das Hab und Gut der Ausreisenden musste in eine standardisierte Holzkiste passen. Solch eine stellt Wilhelm Beer im Filmbeitrag zusammen mit immateriellen Erinnerungen vor.