16. Januar 2023

Gebürtiger Kronstädter feiert mit 70 Jahren Sporterfolge

Nach coranabedingter zweijähriger Pause haben in San Antonio in Portugal an der Algarve die 41. Weltspiele der Medizin und Gesundheit, die MEDIGAMES, stattgefunden. Mit beachtlichem Erfolg angetreten sind dabei auch Dr. Constantin Folosea und dessen Sohn Dr. Robert Folosea aus Bayreuth.

Dr. Constantin Folosea, der seit über 20 Jahren an den Weltspielen der Medizin und Gesundheit teilnimmt, errang in der Kategorie über 70 Jahre sechs Medaillen (jeweils Bronze im 200-Meter-Lauf, im Kugelstoßen und Weitsprung, Silber in den Disziplinen Hammerwurf, Diskuswerfen, Speerwerfen). Dr. Robert Folosea, im Bayreuther Golfclub am Rodersberg aktiv, gewann bei seiner Premiere bei den MEDIGAMES die Silbermedaille im Golf-Wettbewerb, Kategorie B.



Constantin Folosea ist Mitglied der Kreisgruppe Bayreuth des Verbands der Siebenbürger Sachsen, ebenso seine Ehefrau Waltraut. Er ist in Kronstadt geboren und hat dort bis zur Auswanderung als Zahnarzt gearbeitet. Vater und Sohn pflegen eine enge Beziehung sowohl in der gemeinsamen Arbeit als auch im Sport, der beide verbindet.

Schlagwörter: Sport, Mediziner, Kronstadt, Bayreuth

