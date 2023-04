Historiker Konrad Gündisch neues Vorstandsmitglied

In der jüngsten Sitzung des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) wurde ein neues Mitglied in den Vorstand der Stiftung Kirchenburgen gewählt. Dr. Konrad Gündisch wird sich künftig in der Leitung der Denkmalpflegeinstitution führend einbringen.

Der Historiker Dr. Konrad Gündisch. Foto: privat

Der aus Hermannstadt stammende Spezialist für siebenbürgische Geschichte lebt und wirkt seit 1984 in Deutschland. Vielen ist Konrad Gündisch durch seine Tätigkeiten im Gundelsheimer Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg, am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg) und am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München bekannt. Zuletzt war er von 2016 bis 2021 Vorsitzender des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck. In der Landeskonsistoriumssitzung vom 18. März wurde Gündisch zum Nachfolger des Architekten und Historikers Prof. Dr. Paul Niedermaier bestimmt. Das Mitglied der Rumänischen Akademie der Wissenschaften war seit Stiftungsgründung Vorstandsmitglied. Zum Abschied sagte Niedermaier mit Blick auf Gündisch: „Von unserem reichen Kulturerbe bilden die Kirchenburgen einen bedeutenden Anteil. Es ist ein gutes Gefühl, diese in vertrauensvolle Hände zu übergeben.“Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der EKR und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kirchenburgen, dankt Professor Niedermaier für dessen Tätigkeit: „Gerade in der nun zu Ende gehenden Anfangsphase der Stiftung war der Rat des anerkannten Experten Prof. Dr. Paul Niedermaier sehr wichtig und segensreich. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar und freuen uns gleichzeitig auf die Zusammenarbeit mit Konrad Gündisch, der durch seine langjährigen Tätigkeiten in der wissenschaftlichen Arbeit für die siebenbürgisch-sächsische Historiografie auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger des Doyens Paul Niedermaier ist.“ Der Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen, Philipp Harfmann, bedankt sich ebenfalls für Dr. Paul Niedermaiers Vorstandstätigkeiten und freut sich gleichzeitig über die Wahl des Landeskonsistoriums: „Dr. Gündisch ist nicht nur ein international anerkannter Kenner der Kirchenburgenlandschaft. Durch sein langjähriges Wirken in Deutschland stellt er für unsere Stiftung, die sich seit ihrer Gründung in enger Partnerschaft zu bundesdeutschen Einrichtungen befindet, mit Sicherheit eine entscheidende Hilfe dar.“Neben Konrad Gündisch gehören zum Vorstand der Stiftung Kirchenburgen weiterhin Dr. Carmen Schuster, die im vergangenen November auch zur Landeskirchenkuratorin ­gewählt wurde, und – von Amts wegen – der Haupt­anwalt der EKR, Friedrich Gunesch. Alle Vorstandsmitglieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus.

Stefan Bichler