Klaus Johannis erhält Deutschen Staatsbürgerpreis

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis wurde von der Staatsbürgerlichen Stiftung Bad Harzburg e.V. mit dem Deutschen Staatsbürgerpreis 2023 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 3. Juni auf Schloss Benrath in Düsseldorf statt. Schloss Benrath ist ein symbolträchtiger Ort: Von hier brach 1866 Karl von Hohenzollern-Sigmaringen nach Rumänien auf, um dort das Fürstenamt zu übernehmen. 1881 wurde er erster rumänischer König.

Bei der Preisverleihung in Düsseldorf, von rechts nach links Klaus und Carmen Johannis, Werner Küsters und Volkmar Hansen, Präsident bzw. Vizepräsident der Staatsbürgerlichen Stiftung. Foto: Rainer Lehni

Staatspräsident Klaus Johannis (links) und Bundesvorsitzender Rainer Lehni auf Schloss Benrath in Düsseldorf. Foto Aurora Meurer

Die Staatsbürgerliche Stiftung Bad Harzburg wurde 1988 als unabhängige und überparteiliche Vereinigung gegründet. Getragen wird sie von Persönlichkeiten, die sich Wahrung und Förderung der Demokratie in Deutschland und Europa verschrieben haben. Seit 1995 würdigt die Stiftung in unregelmäßigen Abständen deutsche und europäische Persönlichkeiten, die sich um die Demokratie und das Gemeinwesen in besonderer Weise verdient gemacht haben, mit dem Deutschen Staatsbürgerpreis. Zu den Ausgezeichneten zählen bisher u.a. Richard von Weizsäcker, Jean-Claude Juncker und Norbert Lammert.Werner Küsters, Präsident der Stiftung, erklärte gegenüber der Rheinischen Post über den rumänischen Staatspräsidenten: „Er gilt als besonnener Politiker, der unerschrocken für Freiheit und Recht eintritt, er hat sich für die Aufarbeitung des kommunistischen Unrechtssystems in seinem Land eingesetzt, und er fühlt sich der Idee des vereinten Europa verpflichtet.“ Die Laudatio auf Klaus Johannis hielt im festlichen Rahmen auf Schloss Benrath der ehemalige Bundestagspräsident und aktuelle Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert.In seinem Dankeswort wertete Klaus Johannis diesen Preis als Auszeichnung für die Entwicklung von Demokratie und zivilgesellschaftlichem Engagement in Rumänien als Mitgliedstaat der Europäischen Union und NATO. Präsident Johannis ging auf den Schutz der Menschenrechte ein, die bis heute nicht selbstverständlich seien. Er verurteilte den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und betonte den Einsatz der rumänischen Gesellschaft für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und den Transport von über 15 Millionen Tonnen Getreide über das Gebiet Rumäniens an andere europäische Länder. Zudem forderte Klaus Johannis eine baldige Entscheidung zum Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum, den er als wichtiges Signal an die rumänischen Bürger für ihre Zugehörigkeit und ihr Vertrauen in das europäische Projekt betrachtet.Die Feierstunde wurde mit einem kleinen Empfang im Park von Schloss Benrath abgeschlossen, bei dem man auch ins Gespräch mit dem Präsidenten kommen konnte. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland war durch seinen Bundesvorsitzenden Rainer Lehni sowie den Vorsitzenden der Kreisgruppe Düsseldorf Horst Karl Dengel vertreten.

RL