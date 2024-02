KulturWochenende auf Schloss Horneck aktuell ausgebucht, Warteliste möglich

Das KulturWochenende des Schlossvereins vom 15. bis 17. März 2024 auf Schloss Horneck mit dem Motto „Aufbruch und Neubeginn“ (Festprogramm, Verköstigung und Übernachtung im Schlosshotel) ist nach der Online-Veröffentlichung des Festprogramms am 29. Januar 2024 aktuell ausgebucht. Sie können sich für eine Warteliste anmelden über den Link www.schloss-horneck.de/kuwe24-1 . Hier finden sie alle Unterlagen zur Anmeldung, die Sie auch im Büro erhalten per E-Mail an: info[ät]schloss-horneck.de oder telefonisch: (0 62 69) 4 27 56 19.