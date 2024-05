19. Mai 2024

Frauentagung in Biberach

Die Frauentagung fand am 23. März in der Bonhoeffer-Kirche in Biberach statt. Wie jedes Jahr lud Gerlinde Zekel, Frauenreferentin der Landesgruppe Baden-Württemberg, zu diesem besonderen Tag ein, der ganz unter dem Motto „Perlensticken“ stand. Gastgeber war der Stickkreis der Kreisgruppe Biberach.

Frauentagung der Landesgruppe Baden-Württemberg in Biberach. Foto: Maria Bertleff Die zahlreich angereisten Frauen erwartete ein schön eingedeckter Gemeindesaal mit selbst gebastelter Deko von Maria Bertleff und Süßigkeiten, die von den Frauen des Stickkreises bereitgestellt wurden. Gerlinde Zekel begrüßte die Teilnehmenden bei einem gemütlichen Frühstück und stellte anschließend das Programm vor. Auch der Vorstandsvorsitzende der Kreisgruppe Biberach Matthias Henrich es ließ sich nicht nehmen, die Anwesenden herzlich zu begrüßen. Anschließend wurde zu einer Stadtführung eingeladen, in der die Teilnehmenden viel über die Geschichte und Gegenwart der Stadt Biberach erfahren durften. Auch das Wetter meinte es gut mit uns.



Nach dem Stadtrundgang wurden die Teilnehmerinnen mit einem herzhaften Mittagessen im Gemeindehaus empfangen, das von den Frauen der Kreisgruppe in der Zwischenzeit vorbereitet worden war. Nach dieser Stärkung stellte uns der Stickkreis, geleitet von Annemarie Zultner, die Kunst der Perlenstickerei vor. Alle Teilnehmerinnen erhielten ein Probemuster mit Stickfaden und machten sich anschließend an die Arbeit.



Zum Kaffee wurden selbst gebackene Torten gereicht und am Schluss fand dieser Tag durch musikalische Begleitung mit siebenbürgischen Liedern von Matthias Henrich ein sehr schönes Ende. Gerlinde Zekel bedankte sich bei Monika Schuster für die perfekte Organisation dieses tollen Tages und beim Stickkreis der Kreisgruppe Biberach für die Umsetzung.

Schlagwörter: Baden-Württemberg, Frauentagung, Biberach

