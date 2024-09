Kronstädter Oktoberfest eröffnet

Festumzug zur Eröffnung des Kronstädter Oktoberfestes am 29. August 2024. Foto: Alina Bălăcianu

Mit dabei sind die Burzenländer Blaskapelle und die von Matthias Roos geleitete Jugendblaskapelle aus Kronstadt. Aus Deutschland reisen die Bands „Melody & Freunde“ aus Würzburg, die Aalbachtaler und Rocky 5 aus Nürnberg an (siehe Programm unter www.oktoberfestromania.ro ). Das erste Bierfass im Festzelt wurde vom deutschen Botschafter Peer Gebauer angezapft.Bei der festlichen Eröffnung am 29. August beglückwünschte Gunther Krichbaum, Mitglied des Bundestages, die Kronstädter für ihr Oktoberfest – eines der größten in Europa außerhalb Deutschlands. Grüße seitens des Oberbürgermeisters von Nürnberg, Marcus König – seit einigen Monaten Partnerstadt von Kronstadt, übermittelte der Nürnberger Stadtrat Werner Henning. „Die Moderation der Eröffnungszeremonie kam Christian Macedonschi zu – die treibende Kraft im Zustandekommen dieses Events, eine Leistung, die ihm an diesem Tag auch viel Lob einbrachte“, berichtet die ADZ