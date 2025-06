Heimattag 2025: Gefeiert, gestreamt, gepostet und geteilt

Die Online-Berichterstattung vom Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl war auch in diesem Jahr umfangreich. Neben den bereits zur Tradition gewordenen Livestreams auf YouTube haben auch viele Beiträge in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt.

Das Medien-Team der SJD, von links: Lukas Zavatski, Manuel Krafft und Patrick Krestel vor dem Videomischpult in der Schranne. Foto: Manuel Krafft

Rhea Klein und Dominik Jakobi beim Pauseninterview im Festzelt. Die beiden produzieren den Podcast „Soxesch Talk“ (soxeschtalk.de) Foto: Hans-Detlev Buchner

Günther Melzer (rechts) filmt bei der Eröffnung der Ausstellung „Von Braas bis Droos“ Foto: Robert Sonnleitner

Link zum Video Nach dem Tanzen vor der Schranne sangen alle Teilnehmer in großer Runde „Wahre Freundschaft“

Für die Livebilder aus der Schranne und vom Weinmarkt sorgte das Medien-Team der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Der stellvertretende Bundesjugendleiter Manuel Krafft koordinierte die Vorbereitungen und leitete am Videomischpult die Liveaufnahmen. Am Mischpult und den Kameras waren neben Manuel Krafft auch Patrick Krestel und Lukas Zavatski aktiv, die zeitweise von Olaf Reitz und Max Köber unterstützt wurden. Den Ton stellte auch in diesem Jahr das Technik-Team von Highlight bereit, das für die Veranstaltungstechnik im Schrannensaal verantwortlich war. Hermann Depner, der in den letzten Jahren die Aufnahmen geleitet hat, konnte dieses Mal aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort dabei sein. Er unterstützte das Team aber mit Tipps und der Erstellung von Reels. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Das Medien-Team der SJD ist immer offen für neue Mitstreiter. Wer Lust hat, an den Livestreams mitzuwirken, kann sich unter kontakt [ät] sjd-siebenbuerger.de melden.Startschwierigkeiten hatte das Team von Radio Siebenbürgen, das die Livestreams aus dem Festzelt via Mobilfunk übertragen hat. Die Mobilfunknetze in Dinkelsbühl waren während des Heimattages überlastet, und das schlechte Wetter sorgte für weitere Einschränkungen. Dank der Erfahrung von Dominik Jakobi konnten die Streams an allen drei Abenden trotzdem einigermaßen stabil übertragen werden. In den Pausen sorgten die Moderatoren Heinz-Jürgen Schnabel und Dominik Jakobi mit Interviews für Abwechslung. Das größte Publikum erreichten sie bei der Übertragung der Festzeltparty mit der Band „Melody & Freunde“ am Sonntagabend mit über 500 Live-Zuschauern.Den größten Zuspruch hatte aber auch in diesem Jahr der Trachtenumzug, der zeitweise von über 1 800 Live-Zuschauern verfolgt wurde. Sehenswert war auch die Ansprache des rumänischen Außenministers Emil Hurezeanu in deutscher Sprache bei der anschließenden Kundgebung. Die Volkstanzveranstaltung wurde wetterbedingt mehrfach unterbrochen, aber das Online-Publikum blieb trotzdem bis zum Schluss dabei. Wetterunabhängig wurden hingegen am Samstag die Eröffnung sowie die Nachwuchs- und Brauchtumsveranstaltung aus der Schranne übertragen.Die Social-Media-Kanäle des Verbandes auf Facebook Instagram und TikTok wurden vom Internetreferenten des Bundesverbandes Robert Sonnleitner und den Siebenbuerger.de-Webmastern Günther Melzer und Hans-Detlev Buchner bespielt. Bereits im Vorfeld wurden die Besucher mit einem musikalischen KI-Zeichentrickfilm auf den Heimattag eingestimmt, der auch via WhatsApp vielfach weitergeleitet wurde. Während des Heimattages wurden unter anderem Reels aus dem Festzelt oder von Platzkonzerten gepostet. Schön anzusehen sind auch immer wieder Luftaufnahmen vom Tanzen vor der Schranne, auf denen die einzelnen Figuren erkennbar werden. Weitere Fotos und Reels werden auch nach dem Heimattag folgen.Die Gäste des Heimattages werden in den sozialen Medien immer aktiver. Tanzgruppen und Kreisgruppen posten Gruppenbilder und dokumentieren ihre Teilnahme am Trachtenumzug oder an der Volkstanzveranstaltung. Es werden kulinarische Leckereien vom Siebenbürger Markt präsentiert oder Aufnahmen von der Musiksession am Sportplatz. Wer in der Instagram-Story das Konto @Siebenbuerger markiert hatte, wurde von den Administratoren des Kanals gerne geteilt. Postings gab es auch von Würdenträgern des Verbandes und Ehrengästen des Heimattages. Hier sei vor allem das rumänische Außenministerium erwähnt, das auf Facebook auf die Teilnahme des Ministers Emil Hurezeanu am Heimattag in Dinkelsbühl hingewiesen hat.Zum Abschluss der Volkstanzveranstaltung vor der Schranne sorgten die Teilnehmer mit zwei bemerkenswerten Aktionen für großartige Bilder. Das Lied „Wahre Freundschaft“, gesungen in einer großen Runde voller Trachtenträger, geht wirklich ans Herz. Danach wurde unter der Leitung der Öffentlichkeitsreferentin der SJD, Rhea Klein, ein Video gedreht, mit dem die SJD-Musikgruppe „offbeat“ an der Edelweiß-Challenge der Fäaschtbänkler teilgenommen hat. Beide Videos stießen auf eine große Resonanz, aber für einen Sieg bei der Challenge reichte die Anzahl der Aufrufe leider nicht. Eine größere Reichweite als diese beiden Videos erreichte nur die Nachricht von Peter Maffays Anwesenheit in Dinkelsbühl, die über eine Million Aufrufe erzielte.Die Journalistin Christel Ungar war beim Heimattag unterwegs und produzierte mit ihrem Team zwei umfangreiche Berichte für die deutschsprachige Sendung „Akzente“ des Rumänischen Fernsehens TVR. Die Beiträge vom 19. Juni und 3. Juli können in der Mediathek des Senders unter www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-0 angesehen werden.Im Vorfeld des Heimattages wurde die Startseite von Siebenbuerger.de wieder als zentrale Anlaufstelle für Informationen eingerichtet, mit Links zum Programm, aktuellen Artikeln der Siebenbürgischen Zeitung und Livestreams. Ein guter Wegweiser war auch in diesem Jahr die WebApp siebenbuerger.de/heimattag mit allen Veranstaltungen und Standorten des Heimattages. Nach dem Pfingstwochenende wurden zahlreiche Bildergalerien veröffentlicht, die sich vor allem auf Facebook großer Beliebtheit erfreuen.In Social-Media-Kreisen heißt es „Was nicht gepostet wird, hat nicht stattgefunden“. Dass am Pfingstwochenende in Dinkelsbühl eine siebenbürgisch-sächsische Großveranstaltung stattgefunden hat, kann jetzt jeder sehen.

Hans-Detlev Buchner

YouTube: @Siebenbuerger Facebook: @Siebenbuerger.de Instagram: @siebenbuerger TikTok: @siebenbuerger.de Social Media Kanäle der SJD: sjd-siebenbuerger.de/linktree