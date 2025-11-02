Kommentare zum Artikel
"2024 war das bisher schwierigste Jahr für das Siebenbürgerheim Rimsting"
Der Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V. hat am 13. September seine jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. Auf der Tagesordnung standen der Rechenschaftsbericht des Vereinsvorstands, der Bericht der Rechnungsprüfung und die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2024. Besprochen wurden zudem die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und die Zukunftssicherung des Heimes und des Vereins durch ehrenamtliche Mitarbeit der Vereinsmitglieder und durch Spenden. mehr...
1 • Peter Otto Wolff schrieb am 03.11.2025, 16:07 Uhr:Hallo, bin heute zufällig auf einen Artikel zur Würdigung des letzten , sächsischen Kronstädter Bürgermeisters, dr.jur. Karl (Carl) Ernst Schnell, gestoßen , eine Art Großonkel. Darin wird erwähnt, dass seine Tochter, Ada, verheiratet Hintz, 1953 die erste Direktorin des Altenheims Rimsting war. Ihr Mann war Fabrikdirektor Hans Hintz.
2 • gogesch schrieb am 03.11.2025, 18:32 Uhr:... und was hat diese Verbindung mit heute zu tun?
