



1. Juli 2026

Trauerfeier Hellmut Seiler in Backnang

Die Trauerfeier für Hellmut Seiler und die Urnenbeisetzung finden am Montag, dem 20. Juli, um 11.00 Uhr auf dem Waldfriedhof, Kreuzhau 1, in 71522 Backnang statt.

Anschließend lädt die Familie zum Tränenbrot ein: Bestattungsinstitut Zur Ruhe, Sulzbacher Straße 99, Backnang. Um Anmeldung wird gebeten an fustosirma+t@gmail.com.

Schlagwörter: Hellmut Seiler, Trauer

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