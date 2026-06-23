23. Juni 2026
Hellmut Seiler gestorben
Am 16. Juni starb der Schriftsteller, Satiriker, Übersetzer und Dichter Hellmut Seiler. 1953 in Reps geboren, siedelte er 1988 nach Deutschland aus und lebte bis zuletzt in Backnang.
Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit war er unter anderem von 2014 bis 2021 Generalsekretär/Geschäftsführer des Exil-P.E.N. sowie Initiator des „Rolf- Bossert-Gedächtnispreises“. 2024 wurde ihm der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis zuerkannt. Ein Nachruf folgt.
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