



23. Juni 2026

Hellmut Seiler gestorben

Am 16. Juni starb der Schriftsteller, Satiriker, Übersetzer und Dichter Hellmut Seiler. 1953 in Reps geboren, siedelte er 1988 nach Deutschland aus und lebte bis zuletzt in Backnang.

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