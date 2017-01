Kommentare zum Artikel

1 • bankban schrieb am 16.01.2017, 08:21 Uhr:

Zitat Fabritius: "Der Vorwurf, Merkel habe ‚Grenzen geöffnet‘, ist schlicht falsch."



Das sehen weite Teile der Öffentlichkeit und der Medien schlicht gegensätzlich.



Die Bild-Zeitung schrieb am 4. September 2016: "Vor einem Jahr wurden die Grenzen geöffnet/Merkels dramatische Flüchtlings-Entscheidung --- Vor einem Jahr lässt Kanzlerin Merkel in einer Ausnahmesituation Tausende Flüchtlinge ohne große Kontrollen ins Land kommen. Sie bewegt die Welt – doch in Deutschland wächst auch die Kritik. Ein Rückblick auf dramatische, wohl historische Tage.



Es ist die Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, in der Kanzlerin Angela Merkel eine folgenschwere Entscheidung trifft..."



Quelle: http://www.bild.de/politik/inland/fluechtlingskrise-in-deutschland/merkels-dramatische-fluechtlings-entscheidung-47509004.bild.html



Die Zeit schrieb am 22. August 2016: "Es ist der 4. September 2015, ein Freitag, und alles, was das Regierungsmitglied an diesem Morgen vorausahnt, wird in den folgenden Stunden eintreffen – und noch viel mehr. Tausende Flüchtlinge werden sich von Ungarn aus, vom Bahnhof in Budapest, wo sie seit Tagen festsitzen, auf den Weg machen, sie werden zu Fuß über die Autobahn gehen, und spät in der Nacht wird sich die Bundeskanzlerin entschließen, diese Menschen in Zügen nach Deutschland zu holen. Es ist eine extrem folgenreiche Entscheidung, denn es werden noch viel mehr Flüchtlinge kommen als erwartet, bald werden es bis zu 13.000 täglich sein und bis zum Jahresende eine knappe Million.



Es ist eine umstrittene Entscheidung, die das Land spalten wird und noch immer spaltet... Es ist eine historische Entscheidung, weil sie die Geschichte teilt, in ein Vorher und ein Nachher. Jene drei Tage Anfang September 2015, die man schon kurze Zeit später als "Merkels Grenzöffnung" bezeichnen wird... Heute, fast ein Jahr danach, räumt man in der Regierung ein, dass kein einziger Flüchtling, der an jenem Wochenende und in den Tagen danach nach Deutschland kam, von Sicherheitskräften überprüft werden konnte.



Dies ist die Chronik eines angekündigten Kontrollverlusts...."

Quelle: http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich



Und wenn selbst Frau Merkel im November 2015 meinte, Deutschland müsse seine Grenze wieder schützen, heißt das im Umkehrschluss, diese seien vorher nicht geschützt, somit offen gewesen: "Auftritt im ZDF zur FlüchtlingskriseMerkel spricht im TV zu den Deutschen: Wir müssen die Grenzen wieder schützen"

Quelle: http://www.focus.de/politik/deutschland/kanzlerin-zur-fluechtlingskrise-angela-merkel-muessen-wieder-die-aussengrenzen-schuetzen_id_5086796.html



So schmerzhaft es auch ist, man muss sich wohl eingestehen, dass Frau Steinbach mit dem meisten, was sie in ihrer Begründung für den Austritt sagte, Recht hat.

Beitrag am 16.01.2017, 08:23 Uhr von bankban geändert.