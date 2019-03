1 • kokel schrieb am 13.03.2019, 08:21 Uhr:

Seit einigen Jahren pflege ich ziemlich enge Kontakte zu ehemaligen Kommilitonen aus Rumänien, sodass mir die dortigen Geschehnisse auch aus deren Sicht bekannt sind. Dabei fällt auf, dass sich einige in letzter Zeit zusehens von mir distanzieren - ohne Angabe von Gründen. Andere wiederum - besonders die aus Südrumänien, die von unserer Existenz so viel wussten, wie die hiesigen Deutschen... - stellen immer wieder fast die gleichen Fragen und wissen nach eigenen Angaben im Nachhinein nicht mehr, was sie glauben sollen, denn die dortige Presse scheint sich tatsächlich negativ auf die deutsche Minderheit eingeschossen zu haben. Das Perverse dabei ist - aus meiner Sicht -, dass es der dortigen Regierung weniger um die deutsche Minderheit, sondern vielmehr um den Präsidenten des Landes geht, der bekanntlich bei Ultrakorrupten wie Dragnea nicht unbedingt zu den Beliebtesten zählt...



Die Anwendung derartiger Methoden finde ich nicht nur bestialisch, vielmehr schaden sie dem Ruf des Landes auf internationaler Ebene! Dass der Autor des Artikels sich die Frage stellt, weshalb sich anerkannte Persönlichkeiten des Landes nicht dagegen wehren, wundert mich auch. Diese Frage habe ich auch den o.g. Personen gestellt, doch bis heute darauf noch keine Antwort erhalten...