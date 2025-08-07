Leserecho zu 75 Jahre Siebenbürgische Zeitung

Als Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und langjähriger Leser der geschätzten Verbandszeitung möchte ich mich mit meiner Stimme der Dankbarkeit und mit Eindrücken zu diesem besonderen Jubiläum äußern. Ich erwarte immer mit großem Interesse und Neugier eine neue Folge der Zeitung. Jede neue Ausgabe ist für mich ein Unikat, jeder entsprechend dazu verfasste interessante Leitartikel eine Premiere. Der Inhalt ist ein Mosaik von gut dokumentierten Beiträgen, bereichert mit Fotos, der bestrebt ist, den Lesegenuss zu erfüllen. Die Artikel aus vielen Bereichen mit „Heimatverbundenheit“ und der Kulturspiegel bringen reiche Informationen ins Haus und sind ein Balsam für die Seele. So wird die Zeitung zum Sprachrohr für die politischen und rechtlichen Interessen der Siebenbürger Sachsen. Wir finden auch gut recherchierte Beiträge aus unserer jahrhundertealten glorreichen Geschichte. Als Kulturspiegel widerspiegelt sie die kulturellen Aktivitäten aus vielen Bereichen der Siebenbürger Sachsen. Die Seiten mit Autoren- und Buchpräsentationen mit literarischen Auszügen und Rezensionen bereiten mir immer ein großes Lesevergnügen. Einen Ehrenplatz hat auch die Mundart, die seit 2005 mit der Rubrik „Sachsesch Wält“ Unterstützung erhält. Auch die Jugend mit ihrem Jugendforum wurde nicht vergessen. Mit besonderen Seiten wird auch dem Heimattag in Dinkelsbühl ein Denkmal gesetzt. Darin finden wir eine „Brücke der Erinnerung“ zwischen Heimat und Zuhause. In einer Rubrik mit Anzeigen werden die „Geburtstagskinder“ und die leider Verstorbenen auch nicht vergessen. Ich wünsche dem gesamten Team Kraft und noch viele kreative, erfolgreiche Jahre mit weiteren reichhaltigen und interessanten Ausgaben, um auch die folgenden Generationen zu motivieren und zu verbinden.

Peter Betsy, Augsburg