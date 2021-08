Arkeden wird als erfolgreiches Restaurationsprojekt dargestellt. Das ist gut so. Was aber auch nicht verschwiegen werden darf sind die Baukosten von 200.000 EURO, die im Rahmen des EU-Projektes "18 Kirchenburgen" im Zeitraum 2010 -2014 durch Fördermittel der EU in die Sanierung von Arkeden flossen. Der Autor des Artikels macht viele, zum Teil brauchbare Vorschläge zur Herangehensweise von Sanierungen von Kirchenburgen, viele dieser Wege sind aber sicherlich bereits von der EKR beschritten worden. Die EU / Deutschland stellt nicht nur für Siebenbürgen sondern auch für andere ehemalige deutsche Ostgebiete Geldmittel zur Verfügung. Nicht jede Kirchenburg / Kirche in Siebenbürgen kann erhalten werden, bereits bestehende Kirchenruinen (auch Ruinen sind reizvoll) haben keine Daseinsberechtigung mehr. Wir sollten nicht nur denken, lass' die Anderen machen, lass' die Anderen bezahlen. Selbst aktiv werden, wenn kein Geld von Anderen zu erwarten ist. Heißt, HOGs sollten sich verstärkt einbringen, wenn der Wunsch besteht, dass ihre Heimatkirche erhalten werden soll. Ist dieses Interesse nicht vorhanden, muss man auch mit den Folgen zurecht kommen. Eine Strategie zum Geld scheffeln / Spenden sammeln ist vonnöten (ohne Consultingunternehmen), und alles braucht einen langen Atem und Durchhaltevermögen.

Es ist schade um jede einzelne Kirche und Kirchenburg in Siebenbürgen/Rumänien.

Reparieren, restaurieren und Instandsetzung für alle Kirchen und Kirchenburgen, egal, wo sie in Siebenbürgen VORHANDEN sind, aber es wird schon seit langer Zeit, große Unterschiede gemacht z. B. Kirchenburg aus Streitfort im Repser Ländchen. Die Kirchenburg aus Großschenk im Harbachtal wird endlich nach vielen Jahren repariert, in Petersberg im Burzenland auch und so kann es in dieser Liste der Kirchen und Kirchenburgen aus Siebenbürgen weitergehen.

Die HOGs tun sehr viele Tätigkeiten, auch wenn sie noch so kleine Mitgliederanzahlen haben, aber das EU-Geld, die Fördermittel und die Finanzierung wird trotzdem so oder so fehlen.

Ehrenamtlich geht es auch, wie z.B. Die Kirchenburg FELLDORF im Weinland-Kokelgebiet. AUS ASCHE ENTSTAND DIESE KIRCHENBURG WIEDER NEU - GEGNER UND BESSERWISSER GIBT ES IMMER und wird es auch in Zukunft geben!!!!