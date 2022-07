Artikel wurde 8 mal kommentiert.

1 • Bir.Kle. schrieb am 03.07.2022, 14:16 Uhr (um 14:45 Uhr geändert): Ich frage mich, warum die Politik eigentlich in solchen Angelegenheiten überhaupt herumpopelt!

Es ist die persönliche und private Entscheidung jeder schwangeren Frau, ob sie austrägt oder abtreibt. Jede Schwangere hat ihre individuellen Gründe, sich für oder gegen das Kind zu entscheiden.

Insofern sind irgendwelche diesbezüglichen pauschalen Gesetze seitens der Politik völlig unsinnig.

Solange ein gewisses Schwangerschaftsstadium noch nicht erreicht ist, das heißt, solange es medizinisch noch möglich und verantwortbar ist, eine Abtreibung vorzunehmen, sollte jede Schwangere das Recht haben, frei zu entscheiden, ob sie austragen oder abtreiben möchte.



Stellen wir uns einmal folgende Situation vor: Eine junge Frau wird schwanger, es fehlen jedoch die Rahmenbedingungen für das angemessene Großziehen des Kindes, beispielsweise weil sie noch mitten in der Ausbildung steckt oder der Erzeuger sie bereits kurz nach Bekanntwerden der Schwangerschaft verlassen hat.

Wem nützt es, wenn diese Frau per Gesetz dazu verdonnert wird, das Kind auszutragen? Das Kind wird womöglich in zerrütteten Verhältnissen aufwachsen - woraus dann vielleicht ein verkorkster Halbaffe resultiert.

Und von der Sorte gibt es in unserer degenerierten Gesellschaft fast schon mehr, als diese überhaupt verkraften kann!



Was die Amerikaner anbelangt, kann man ohnehin nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen! Die haben neulich unter anderem auch ein Gesetz verabschiedet, welches es jedem US-Bürger erlaubt, ohne jegliche Angabe irgendwelcher Gründe eine Waffe mit sich zu führen.

Möglicherweise besteht sogar ein Zusammenhang zwischen den beiden irrsinnigen - oder besser gesagt - wahnsinnigen Gesetzen: Die Abtreibung wird erschwert, damit für die Waffennarren mehr potenzielle Ziele zur Verfügung stehen, auf die sie ihre gottverdammten Waffen richten können. Bei den Yankees wundert mich jedenfalls gar nichts mehr.

Diese fatalen Gesetze sind übrigens die katastrophale Nachwirkung der Präsidentschaft eines gewissen Donald Trump: Während seiner desaströsen Amtszeit mussten drei Richter am obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, ersetzt werden. Trump hat natürlich drei festgefahrene konservative Kreaturen eingesetzt, die gleichermaßen borniert und debil sind wie er selbst.



Die Tatsache, dass der oberste Gerichtshof dieses als "Roe vs. Wade" titulierte Abtreibungsurteil nun für nichtig erklärt hat, wird viel Leid mit sich bringen - und zwar nicht nur in Einzelfällen, sondern massenweise.



Stellen wir uns einmal folgendes Szenario vor: Eine Frau, die in einem Bundesstaat mit Abtreibungsverbot lebt und finanziell ziemlich schwach aufgestellt ist, wird (ungewollt) schwanger. Sie will abtreiben, weil sie sich beispielsweise finanziell nicht in der Lage sieht, das Kind großzuziehen.

Was ist zu tun? Sie müsste in einen Bundesstaat reisen, in dem Abtreibung erlaubt ist. Da sie sich das aber finanziell nicht leisten kann, wird sie wahrscheinlich einen Dilettanten an sich herumstochern lassen, der mit seiner Inkompetenz und seiner unprofessionellen Vorgehensweise ihre Gesundheit oder gar ihr Leben gefährdet.

Manch eine von denjenigen, die noch unter Ceaușescu aufgewachsen sind, dürfte genau wissen, was ich meine.

Wenngleich auch nicht aus persönlicher Erfahrung, so sind doch sehr vielen solche Fälle illegaler Abtreibung bekannt, zumal sie jederorts (gehäuft) vorkamen - und das alles nur, weil ein machtbesessener und größenwahnsinniger Conducător davon träumte, Herrscher über ein möglichst großes Volk zu werden.



Zum Schluss sei noch Folgendes angemerkt:

Wohin die aktuelle weltpolitische Situation (Ukraine-Krieg) führen wird, ist gewissermaßen absehbar: Zwischen dem Westen (NATO) und Russland wird ein Wettrüsten entbrennen. Die beiden verfeindeten Parteien werden hochrüsten und sich letztendlich, bis an die Zähne bewaffnet, wie zwei zähnefletschende Bluthunde gegenüberstehen. Und es geht hier nicht nur um Panzer, Artillerie und dergleichen. Es geht um Waffensysteme von hoher Reichweite und unvorstellbarem Zerstörungs- und Vernichtungspotenzial - Waffen, mit denen die ganze Menschheit ausradiert werden könnte.



Darüber hinaus hat die Menschheit noch viele andere Probleme, deren Ausmaß und Tragweite noch immer viele Menschen nicht begreifen, nicht begreifen wollen oder sogar völlig leugnen, beispielsweise Übervölkerung, Klimawandel, Energieversorgung, Rohstoffknappheit, Artensterben, Umweltzerstörung, Pandemien (Die nächste Pandemie nach Corona wird zweifelsohne auf uns zukommen, die Frage ist nur: Wann?).

Im Grunde genommen gibt es ein Hauptproblem, aus dem fast alle anderen Probleme resultieren. Und dieses Hauptproblem ist die Übervölkerung.



Es werden noch richtig raue Zeiten auf die Menschheit zukommen. Es wird noch richtig ungemütlich werden. Angesichts dieser "rosigen" Zukunftsaussichten finde ich es geradezu gewissen- und verantwortungslos, überhaupt noch Kinder in diese Welt zu setzen.

2 • Bir.Kle. schrieb am 03.07.2022, 15:29 Uhr (um 15:32 Uhr geändert): "Der Bundestag hat am 24. Juni, nach einer äußerst emotional geführten Debatte, mit breiter Mehrheit die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen beschlossen."



Es handelt sich hierbei um einen der wenigen Ausnahmefälle, in denen Werbung sinnvoll sein kann.

Ginge es nach mir, würde ich Werbung weitgehend und in jedweder Form (TV, Rundfunk, Internet, Printmedien, Plakate, Banden etc.) verbieten.

Werbung ist nichts anderes als der nahezu omnipräsente, belästigende, aufdringliche und unerträgliche Versuch, die Menschen zu manipulieren, um sie zu noch mehr Konsum zu dressieren. Einfach nur hochgradig widerlich!



Ganz erbärmlich und extrem nervtötend finde ich Wahlwerbung: Alle zwanzig Meter prangen von irgendwelchen Plakaten Inszenierungen in Form inhaltsleerer und sinnfreier Wahlsprüche* sowie feister und seniler Politikervisagen, die sich anbiedern wie Huren: "Nimm mich!"

*(Ich weiß, dass es dafür den Begriff "Slogan" gibt. Ich lehne Anglizismen aus Überzeugung ab und meide sie, wo ich nur kann.)



Zurück zum eigentlichen Thema: Wäre Werbung - idealerweise weltweit - verboten, müsste kein Unternehmen wegen angeblicher Wettbewerbsnachteile herumheulen, zumal die Ausgangslage ja für alle Firmen gleich wäre.



Dass es auch ohne Werbung hervorragend funktioniert, beweist die Oettinger Brauerei. "Der Spiegel" schrieb im Jahr 2005:



"Das vielen noch immer unbekannte Bier ist inzwischen an all den Edel-Pilsenern vorbeigezogen, die in den neunziger Jahren mit gewaltigem Werbeaufwand den Markt eroberten. Jetzt ist Oettinger klammheimlich die Nummer eins geworden, das meistverkaufte Bier der Republik. Auf Reklame verzichtet das Unternehmen komplett."

3 • Bir.Kle. schrieb am 04.07.2022, 02:08 Uhr (um 02:11 Uhr geändert): Angesichts der vom Bundestag beschlossenen Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen hat sich Birgit Kelle zu folgender Stellungnahme hinreißen lassen:

"Ja wunderbar, endlich darf man für die Tötung eines Menschen offiziell werben."



Im Embryo - und später dann im Fötus sowieso - sind bereits diverse biochemische bzw. physiologische Prozesse in Gange. Es handelt sich also um lebendes Gewebe.

Diesen beiden Vorstadien eines voll entwickelten Menschen fehlt jedoch das "Ich", das heißt, sie verfügen weder über ein Bewusstsein, geschweige denn über eine Persönlichkeit. Ob bei einem Schwangerschaftsabbruch die Tötung eines Menschen vorliegt, finde ich äußerst fraglich.

Wenn Sie, Frau Kelle, sich gegen Abtreibung aussprechen, müssten Sie eigentlich konsequenterweise auch jede Art von Ektomie ablehnen, zumal beispielsweise bei einer Splenektomie (operative Entfernung der Milz) oder einer Nephrektomie (operative Entfernung der Niere) ebenfalls lebendes Gewebe aus dem Körper entfernt wird.



Sie sollten sich lieber über die Rüstungsindustrie und die Waffenlobby echauffieren, denn falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten: Deren Geschäft ist einzig und allein das Töten von Menschen!



Wenn eine Frau (ungewollt) schwanger wird, vor lauter Verzweifelung nicht weiß, wie es weitergehen soll und sich nicht imstande sieht, die neue Situation zu bewältigen, muss ihr das Recht zugestanden werden, die Schwangerschaft abzubrechen.

Ob ein Schwangerschaftsabbruch sinnvoll bzw. notwendig ist, sollte ohnehin von Fall zu Fall individuell beurteilt werden. Irgendwelche pauschalen gesetzlichen Regelungen (Abtreibungsverbot) sind daher schwachsinnig.

4 • Bir.Kle. schrieb am 04.07.2022, 23:25 Uhr (um 23:35 Uhr geändert): Man muss sich einmal vergegenwärtigen, welch himmelschreiender Irrsinn die Tatsache ist, dass sich die Politik beim Thema Schwangerschaftsabbruch einmischt:

Da entscheiden überwiegend alte Saftsäcke, die die Zielgerade ihres Lebens erreicht haben und deren Lebensuhr fast abgelaufen ist, über die Zukunft von jungen Frauen, die den größten Teil ihres Lebens noch vor sich haben.

Lasst die Frauen gefälligst selbst über ihre Zukunft entscheiden!



Es ist immer wieder und überall das Gleiche: Ständig meint der Herr der Schöpfung bestimmen zu müssen, wie die Frau sich gefälligst zu verhalten hat.

Der Christ (insbesondere der festgefahrene Katholik) stört sich daran, dass die Frau ein Kopftuch trägt und sich "vermummt".

Wiederum der Katholik und auch der Moslem stören sich daran, wenn die Frau viel Haut zeigt (z.B. Minirock, Hotpants, Bikini).

Mit anderen Worten: Ganz gleich, ob die Frau nun viel oder wenig Stoff am Körper trägt - es ist immer falsch.



Ich möchte an dieser Stelle einen meiner Lieblingskabarettisten, Hagen Rether, der Siebenbürgische Wurzeln in Hermannstadt hat, zitieren:

"Warum müssen die Männer ständig an den Frauen herumpopeln? Warum kann man (Mann) die Frauen nicht einfach in Ruhe lassen?

Nicht die Frauen, sondern die Männer sind das verdammte Problem!"



Auf das Thema Abtreibung bezogen bedeutet das Folgendes: Bei der Frage der Abtreibung hat einzig und alleine die betroffene Frau zu entscheiden. Sie ist nämlich diejenige, die:

- neun Monate Schwangerschaft durchmachen und das Kind austragen muss

- überwiegend in Sachen Aufzucht und Erziehung eingespannt ist



Und nicht zu vergessen:

Die Frau ist auch diejenige, die sich als Alleinerziehende durchschlagen muss, falls der Erzeuger ein feiges, gewissen- und verantwortungsloses Charakterschwein ist und die junge Mutter mit dem Kind alleine zurücklässt.



Überdies gilt zu bedenken:

Der Mann ist lediglich der Erzeuger. Alles weitere - Schwangerschaft, eventuelles Abtreiben oder Austragen - betrifft ausschließlich den Körper der Frau.

Deshalb: Die Politik und die Männer generell sollten sich raushalten! Lasst die betroffenen Frauen entscheiden!

5 • John Geoffrey schrieb am 06.07.2022, 11:29 Uhr: Ok, bisher gleich 4 Kommentare von einer einzigen Person zu diesem Thema. Die ergeben aber noch kein objektives Stimmungsbild aller Leser unserer Siebenbürger Zeitung.

Als bibelgläubiger Christ stimme ich für Birgit Kelle - und das nicht nur aus Glaubensgründen, auch weil wir die besseren Argumente haben. Hierzu nur ein Beispiel: Man sucht aktuell nach Spuren von Leben auf dem Mars. Würde man dort eingefrorene Bakterien entdecken, hiesse es sofort, man habe ausserirdisches Leben gefunden! Andererseits behaupten heutzutage einige Leute allen Ernstes, daß ein hochentwickelter menschlicher Embryo noch kein wirkliches Leben sei!!! Ist doch absurd. Und ein Leben gewalttätig zu beenden ist und bleibt immer ein Verbrechen.

Nein, Gesetze müssen nicht notwendigerweise "gutgeredet" werden - dafür gibt es genügend Beispiele in der Geschichte - auch gerade in der Geschichte unseres kleinen Siebenbürgisch-Sächsischen Volkes.



6 • Ursula Hummes schrieb am 06.07.2022, 15:29 Uhr (um 15:34 Uhr geändert): Danke John Geoffrey, es hätte nicht besser formuliert werden können.

7 • Bir.Kle. schrieb am 07.07.2022, 00:49 Uhr (um 01:06 Uhr geändert): @John Geoffrey

"Und ein Leben gewalttätig zu beenden ist und bleibt immer ein Verbrechen."



Ich rate Ihnen ganz dringend, diese Aussage gründlich zu überdenken. Ich will gerne ein paar Beispiele anführen, wen Sie mit dieser Aussage alles zu Verbrechern abstempeln:

1. Alle Menschen, die schon einmal auf einer Wiese Blumen gepflückt haben. (Pflanzen sind auch Lebewesen!) Die Blume wird gewaltsam am Stängel bzw. Stiel abgerissen oder abgeschnitten. Mitunter wird beim Abreißen auch die Wurzel herausgerissen. Nach einigen Tagen Restlebens in der Vase verendet die Blume.

2. Alle Menschen, die von einem Insekt (z.B. Fliege, Mücke, Wespe) derart genervt oder verängstigt waren, dass sie es erschlagen haben.

3. Alle Menschen, die Fleisch fressen. (Die Nutztiere werden gewaltsam abgemurkst, damit der Homo sapiens nicht auf sein dämliches Schnitzel verzichten muss.)



Wenn das alles Verbrecher sein sollen, müssten Sie eigentlich auch ein Ihrer Meinung nach angemessenes Strafmaß im Hinterkopf haben. Sollen die etwa allesamt inhaftiert werden? Dann befände sich fast die gesamte Menschheit in Haft.



Ich will einmal verdeutlichen, welche Scheinheiligkeit und welch himmelschreiende Willkür wir Menschen an den Tag legen:

Bei Fragen zum Thema Abtreibung entbrennt stets eine hitzige Diskussion. Wir reden uns die Köpfe heiß, bis der Arzt kommt. Manch ein Zeitgenosse fordert, dass diejenigen, die abtreiben und/oder jene, die Abtreibungen durchführen (Ärzte), bestraft werden sollten.

Wenn aber im Krieg Menschen massenweise auf gewaltsame und grausame Art krepieren, werden diejenigen, die den Massenmord befohlen haben (Offiziere), auch noch geehrt und ausgezeichnet. Sie werden als "Helden" gefeiert und ihre Brust wird derart mit Medaillen und Orden dekoriert, dass diese Auftragsmörder fast nach vorne auf die Nase fallen. Und die gewöhnlichen Soldaten, die auch allesamt Blut an den Händen kleben haben, werden mit irgendwelchen "Tapferkeitsmedaillen" geehrt. Ticken wir eigentlich noch richtig?



Man muss sich einmal klar machen, womit wir es hier zu tun haben: Menschen, die im Krieg gefallen sind, hatten eine Vergangenheit, Freunde, Familie, einen Beruf, Hobbys, Zukunftspläne, sie hatten eine Stimme, ein Gesicht, ein Lachen und und und.

Bei der Abtreibung wird ein lebender Zellhaufen, in dem zwar komplexe biochemische Vorgänge ablaufen, der aber weder über ein Bewusstsein noch über eine Persönlichkeit verfügt, entfernt.

Diejenigen, die ein solches Vorstadium eines Menschen entfernen, sollen bestraft werden, wohingegen die Mörder im Krieg ausgezeichnet und geehrt werden? Das ist eine himmelschreiende Schieflage!



Ginge es allein nach der (katholischen) Kirche, hätten wir längst nicht nur ein rigoroses Abtreibungsverbot, sondern höchstwahrscheinlich auch ein Verhütungsverbot.

In allen Schlafzimmern dieser Republik bestünde dann eine Kamerapflicht, damit die Kirchenoberen sichergehen, dass der Herr der Schöpfung vor dem Akt keine Lümmeltüte über den Zapfen stülpt. Wie ärgerlich für die Kirchenheinis, wenn die Frau mit Pille, Spirale oder Diaphragma verhütet! Donnerwetter!

Josef hat seinen Zapfen übrigens gar nicht angewendet. Man vermutet, dass bei ihm aufgrund einer körperlichen Anomalie die Spermien in der Bronchien heranreiften. Er brauchte dann Maria nur zweimal in den Schritt zu husten - und schwupps! - war die Heilige Jungfrau durch Bestäubung befruchtet.



@John Geoffrey

"Andererseits behaupten heutzutage einige Leute allen Ernstes, daß ein hochentwickelter menschlicher Embryo noch kein wirkliches Leben sei!!!"



Ich empfehle Ihnen, beim Lesen mehr Aufmerksamkeit walten zu lassen und genau zu differenzieren. Ich habe an keiner Stelle behauptet, dass ein Embryo kein Leben sei - im Gegenteil. Ich schrieb Folgendes:

"Im Embryo - und später dann im Fötus sowieso - sind bereits diverse biochemische bzw. physiologische Prozesse in Gange. Es handelt sich also um lebendes Gewebe."



Sie sollten zwischen "Leben" und "Mensch" differenzieren. Von Leben kann man bereits kurz nach der Befruchtung sprechen - sobald die erste Zellteilung stattfindet. Von Mensch würde ich in dem Stadium noch längst nicht sprechen. Und auch ein Embryo ist alles andere als ein voll entwickelter Mensch.



@John Geoffrey

"Als bibelgläubiger Christ stimme ich für Birgit Kelle - und das nicht nur aus Glaubensgründen,..."



Mit Glaube, Religion und der scheinheilgen Kirche braucht mir niemand zu kommen! Ich bin bereits seit mehreren Monaten darum bemüht, einen Termin beim Amtsgericht zu vereinbaren, um aus der Kirche endlich auszutreten. Ich bereue es, diesen Schritt nicht schon vor etlichen Jahren gegangen zu sein.

Man muss einen langen Atem haben - die Termine für Kirchenaustritte sind über Monate hinweg komplett ausgebucht. Das lässt darauf schließen, dass die Menschen der Kirche massenweise davonlaufen. Ich finde das äußerst begrüßenswert. Jeder bekommt das, was er verdient!

Wenn - insbesondere die Katholische Kirche - ihre engstirnige Haltung nicht aufgibt und ihre mittelalterliche Einstellung nicht ablegt, wird sie wahrscheinlich derart zusammenschrupfen, dass nur noch ein Haufen übelster Radikalinskis und festgefahrenster Betonschädel übrigbleibt. Man nennt sowas übrigens Sekte.

Kinder glauben an den Nikolaus, den Weihnachtsmann und den Osterhasen - Erwachsene an Gott, Jesus und den Heilgen Geist. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Gott ist der Weihnachtsmann für Erwachsene.



@John Geoffrey

"...auch weil wir die besseren Argumente haben."



Die angeblich "besseren" Argumente sind offensichtlich zusammengestürzt wie ein angefurztes Kartenhaus!