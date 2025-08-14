



14. August 2025

Frankencup 2025: Kicken, feiern, siegen!

Am Samstag, dem 24. Mai, feierte auf dem Sportgelände der Eintracht Falkenheim in Nürnberg der erste „Siebenbürger Frankencup“ seine Premiere. Organisiert wurde das Fußballturnier von den Frankenkickern Nürnberg und der Waldhüttner Jugend.

Sieger des Fußballturniers in Nürnberg: Frankenkicker 2. Foto: Laura Schobel Sechs Mannschaften in zwei Gruppen traten gegeneinander an: Gruppe A: Frankenkicker 1, Großauer Schwabenkicker, Kolben Ludwigsburg; Gruppe B: 7Böblinger, 1. FC Bouflisch Sox Nürnberg, Frankenkicker 2.



Gespielt wurde mit neun Personen pro Team. Eine Partie dauerte jeweils 25 Minuten. In Gruppe A sicherten sich die Frankenkicker 1 den ersten Platz, gefolgt von den Kolben Ludwigsburg und den Großauer Schwabenkickern. Die Gruppe B gewannen die 7Böblinger vor den Frankenkicker 2 und 1. FC Bouflisch Sox Nürnberg.



Zahlreiche Zuschauende verfolgten die spannenden Spiele bei Sonnenschein. Für das leibliche Wohl sorgte die HOG Waldhütten mit Mici und Gegrilltem; „Reini“ Grau & Team boten Getränke und Kesselgulasch an.



Nach der Gruppenphase folgten mitreißende Entscheidungsspiele. Im ersten Halbfinale drehten die 7Böblinger einen Rückstand gegen die Kolben Ludwigsburg in letzter Minute und gewannen mit 2:1. Das zweite Halbfinale war ein emotionales Bruderduell: Die Frankenkicker 2 setzten sich knapp mit 1:0 gegen Frankenkicker 1 durch und sicherten sich das Finalticket. Die teilnehmenden Mannschaften des ersten Siebenbürger Frankencups. Foto: Nicole Mantsch Den fünften Platz erspielten sich die Großauer Schwabenkicker mit einem 4:2-Sieg gegen die Bouflisch Sox. Im Kampf um den dritten Platz siegten die Frankenkicker 1 mit 3:2 gegen die Kolben Ludwigsburg. Das große Finale blieb bis zum Schluss spannend: Mit einem 1:0-Erfolg gegen die 7Böblinger krönten sich die Frankenkicker 2 zum Turniersieger. Aufgrund der positiven Resonanz von den Spielenden und Zuschauenden ist der Siebenbürger Frankencup auch 2026 geplant.



Nach der Siegerehrung begann ab 19.00 Uhr der festliche Ball im Saal. Für ausgelassene Stimmung sorgte die Band „7Beats“ aus Nordrhein-Westfalen, die ihren ersten Auftritt in Süddeutschland absolvierte. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Tanzgruppe Ludwigsburg und der Jugendtanzgruppe Nürnberg: In Dirndl und Lederhosen begeisterten sie das Publikum mit vier abwechslungsreichen Tänzen.



Schlagwörter: Nürnberg, Fußball, Waldhütten

14.08.2025, 07:15 Uhr von marzi: Toll,würde da gerne mitspielen,leider bin eich ault......

