15. August 2024

Sieger beim Stadtlauf in Dorfen

Ein tolle sportliche Leistung erbrachte Dietmar Wagner aus Neustadt im Burzenland, ein Mitglied des Kreisverbands Waldkraiburg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Er schaffte im Alter von 81 Jahren beim Dorfener Stadtlauf in der Altersklasse M80, also Männer über 80, den Zehn-Kilometer-Lauf in 1 Stunde, 6 Minuten und 34 Sekunden und erzielte damit den ersten Platz in seiner Altersklasse.

Dietmar Wagner (links) lässt die Konkurrenz beim Stadtlauf in Dorfen hinter sich. Foto: Rudi Springer

Dietmar Wagner (Mitte), der Sieger des Dorfener Stadtlaufs in der Altersklasse M80, wird von Enkel Andreas und dessen Freundin mit der siebenbürgischen Fahne gefeiert. Foto: Nora Wagner

Es war ein tolles und aufregendes Erlebnis, vor allem weil der Kommentator seinen Namen und den Verein der Siebenbürger Sachsen Waldkraiburg, unter dem er sich angemeldet hatte, erwähnte, als er durch das Ziel lief. Hier überraschten ihn sein Enkel Andreas mit Freundin mit der siebenbürgischen Fahne.

Seine Freude war groß, zumal Dietmar Wagner der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft eng verbunden ist. Er war nicht nur in den achtziger Jahren Nachbarvater in Neustadt und danach Vorsitzender der HOG Neustadt (1996-2006) in Deutschland, sondern ist auch heute noch Nachbarvater der Kreisgruppe Waldkraiburg und verteilt in diesem Ehrenamt deren Rundschreiben und Mitteilungen in Waldkraiburg Süd.

Nora Wagner

Schlagwörter: Sport, Senioren, Waldkraiburg, Neustadt

