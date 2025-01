Zum Neujahr



aus Streitfort im Haferland-Repser Ländchen-Siebenbürgen



Ein neues Jahr hat angefangen,

lasst es ein Jahr der Gnade sein,

ein jeder blicket voll Verlangen,

in diese künftige Zeit hinein,

lasst jeden finden und erfahren,

was seiner Seele dient und frommt

und schaffe das in all den Jahren

in diese künftige Zeit hinein die kommt....



Dieses Gedicht wurde beim Streitforter Lichtert vorgetragen...





Weiß jemand wie es weiter geht?