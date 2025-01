Irmgard Rosina Bauer: Vitamine zum Neuen Jahr

Neujahrsgedicht der Münchner Autorin Irmgard Rosina Bauer, deren Eltern aus Bußd bzw. Törnen in Siebenbürgen stammen.

Das Jahr war kurz, lang war das Jahr -mal schrecklich und mal wunderbar.So mag es wohl auch weitergehn,mal sehn, was wir können dran drehn.Viel Schwung beim Drehn am Rad der Zeitwünsch ich uns, dabei Heiterkeit,viel Frohmut auch, denn auf der Erdegäb‘s Anlass für manche Beschwerde!Mit dem „Gemeinsam“-Vitaminkrieg‘n wir‘s auch diesmal wieder hin.Die gebürtige Münchnerin Irmgard Rosina Bauer, deren Eltern aus Bußd bzw. Törnen stammen, hat im vorigen Sommer mit ihrer jüngeren Schwester, ebenfalls in München geboren, Siebenbürgen besucht und „die Andersartigkeit dieses Landstrichs im heutigen Rumänien verspürt“, wie sie schreibt. Lesen Sie Ihre Reiseerzählung „Heimat, wo bist du?“ in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 3. Oktober 2024 und besuchen Sie die Webseite der Autorin unter www.irmgardrosina.de