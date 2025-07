Frieder Schuller: requiem für verschollene geräusche in siebenbürgen

Gertrud Hornung: Dorfstraße mit Büffeln, Ölbild, um 1960. Privatbesitz Hermannstadt. Foto: Konrad Klein

als nachrichten ausposaunt wurdengrüsse an der großen glocke hingenwissend die spatzen pfeifen es vom dachraunten holz und eisen ihre mundartheut wetzt das hoftor nicht mehr am bodenauf treppen gibt kein knarren den ton andie stalltür zelebriert kein quietschender wetterhahn hat sein krächzen verlerntdie brücke unterdrückt ihr rumpelnrufe des glaseinsetzers oder alpakalöfflersausgelöscht wie das scharren in der eckeverstummt das lied verrosteter angelnhallorufe der kuh vor dem neuen torgeklapper der hufeisen und leiterwagenächzende ochsengespannemelancholisches andante der rinderherdeauf dem büffelklaviergezischte milch beim abendmelkenhilfeschrei des schweines über die dächerländliches dumdum ein lanz-bulldogim ferngespräch mit dem dengeln einer sensegeröcheltes starten von nachbars automorsegegacker am verschlafenen bahnhofwo waggonräder dem hammer antwortenphantombilder vom knacken der dieledazu eine einsame fidel am dorfrandaber aktenkundiges flüstern der pendeluhrenzurren des glockenseilsgedudel müder adjuvantenängstliches klopfen am fensterwenn drinnen das tafelsilber zitterterwachter kaffeesatz von jubelchörenlügenmarathon aus lautsprechernwie ewiges tropfen kommunistischer leitungenrasseln der ketten von angebundenen hundendas hörbare schweigen der finsterniskein poltern der sommererde auf dem sargverirrtes läuten am geschlossenen grabvielleicht noch anders rauschen die brunnenan den mauern haften leihgaben und echosalte heimatpartituren verzeichnen viele pausendas lautlose jedoch hat einen langen atem