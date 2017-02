Katharina Gaadt wird 90 Jahre alt

Katharina Gaadt, Treny oder auch Tuschi genannt, wird am 2. Februar 1927 in Stein geboren. Sie besucht dort den Kindergarten und die Volksschule. Ihre Jugendjahre sind geprägt durch Krankheit, den Zweiten Weltkrieg und die nachfolgenden schweren Zeiten. Als junges Mädchen verlässt sie Stein, um das Lehrerseminar in Schäßburg zu besuchen. Als Lehrerin arbeitet sie zunächst in Felmern, dann in Heltau und studiert weiter im Fernstudium Mathematik und Physik. In Heltau lernt sie Karl Gaadt kennen, den sie 1958 heiratet. Zwei Kinder werden ihnen hier geboren. Sie arbeitet weiter als Mathematik- und Physiklehrerin am Heltauer Gymnasium.

Katharina Gaadt 2009 in Drabenderhöhe. Foto: Christian Melzer

Heltau wird zur Heimat der jungen Familie. Sie richtet sich ein, hat einen großen Freundeskreis und erlebt zusammen mit der Gemeinschaft auch glückliche Zeiten. Doch Krankheiten und Zukunftsängste lassen die Familie an eine Auswanderung nach Deutschland denken. Es beginnt ein langer, zermürbender Kampf, um den Pass für die Ausreise zu erhalten. 1973 wandert die Familie Gaadt nach Deutschland aus und muss neu anfangen. In Nordheim erwerben die Gaadts ein Haus für sich und die Kinder. Treny Gaadt bekommt eine Anstellung als Lehrerin für Mathematik am Justinus-Kerner-Gymnasium in Heilbronn, wo sie bis zu ihrer Pensionierung arbeitet. Mit ihrer positiven Einstellung und viel Durchhaltevermögen gelingt es Treny und Karl, sich im Beruf und in der neuen Heimat zu integrieren.Die Jubilarin hat immer schon gerne geschrieben. 1998 hat sie einen Gedichtband „Wege meines Lebens“ im Eigenverlag herausgegeben, vor zehn Jahren, im Dezember 2006, ist ihre Familienchronik erschienen.Nach Jahren unermüdlicher Arbeit und Recherche ist ein mehrere hundert Seiten dickes, reich bebildertes Buch „Wie Strandsteine am Meer. Lebensgeschichte & Familienbuch“ entstanden, ein Familienbuch der weit verzweigten Familie Kellner aus Stein und der Familie Gaadt aus Heltau. Stein – Heltau – Nordheim, die wichtigsten Stationen im Leben der Autorin, und viele Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, gehören zu der Geschichte ihres Lebens. Geprägt vom Gemeinschaftsleben in Siebenbürgen, hat sich Katharina Gaadt jahrzehntelang sowohl in Siebenbürgen als auch nach ihrer Aussiedlung in Deutschland für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen aktiv eingesetzt und in den dazugehörigen Vorständen gerne mitgewirkt. So war sie für die Landsmannschaft mehrere Jahre im Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn tätig, hat im BdV und in der Diakonie in Heilbronn mitgewirkt und auch die Begegnungsfeste am Gaffenberg mitgestaltet. Sie war stets bemüht, den Besuchern Siebenbürgen und seine Menschen näher zu bringen. In Nordheim besucht sie im Rahmen der kirchlichen Seelsorge alte und kranke Menschen.Obwohl sie ihren Heimatort schon in jungen Jahren verlassen hat, hat sie den Kontakt zu den Menschen aus Stein stets aufrechterhalten und sich um die Belange der Gemeinde eingesetzt. Dabei hat sie sich besondere Verdienste für die Steiner Nachbarschaft und deren Heimatortsgemeinschaft erworben.Bei der Gründung der Steiner Nachbarschaft 1988 in Deutschland war sie maßgeblich beteiligt und hat darüber hinaus als Kulturreferentin viele Jahre die Entwicklung der Nachbarschaft mitbestimmt. Das Heimatbuch „Stein in Siebenbürgen“ wäre ohne ihren unermüdlichen Einsatz nicht zustande gekommen. Beim Steiner Gruß gehörte sie von Anfang an bis 2003 zur Redaktion. Zahlreiche Artikel und Gedichte stammen aus ihrer Feder und wurden im „Gruß“ und in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht.Der Vorstand der Steiner Nachbarschaft, die Familie und Freunde gratulieren der Jubilarin zum 90. Geburtstag und wünschen ihr alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen für die kommende Zeit verbunden mit einem großen Dank für den langjährigen und erfolgreichen Einsatz zum Wohle der Steiner Nachbarschaft. (ej)

Der Vorstand der Steiner Nachbarschaft