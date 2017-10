26. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

Neuer Schwung beim zwölften Großprobstdorfer Treffen

Vom 29. September bis 1. Oktober trafen sich Großprobstdorfer von nah und fern zum 12. Treffen in Dinkelsbühl. Bereits am Freitagnachmittag waren die ersten angekommen und ließen bei Gesprächen und einem guten Essen die Erinnerungen an die Heimat aufleben. Am Samstag um 11.00 Uhr hatte der Vorstandsvorsitzende Peter Doniga zur Mitgliederversammlung in der Schranne eingeladen. Er begrüßte die anwesenden Mitglieder und gab einen Rückblick über die Tätigkeiten der HOG in den vergangenen drei Jahren und im Besonderen über die Arbeiten auf dem Friedhof und an der Kirche, die in diesem Zeitraum durchgeführt wurden. Ein besonderer Dank gilt Erwin Fischer, der regelmäßig nach Großprobstdorf fährt und als Ansprechpartner in allen Belangen vor Ort fungiert.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Leider waren so wenige Mitglieder anwesend, dass sich die Suche von Kandidaten für den neuen Vorstand äußerst schwierig gestaltete. Unter der Leitung von Gertrud Ludwig kam letztendlich folgender ­Vorstand zusammen: 1. Vorsitzender: Hans Herberth, 2. Vorsitzende: Johanna Wotsch, geborene Müller, Kassierer: Johannes Lutsch, Pressereferentin: Stephanie Schoger, Kulturreferentin: Anna Katharina Regina Herberth, Schriftführerin: Hedwig Rothmann. Gertrud Ludwig dankte dem scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei der Erfüllung der Aufgaben. Der neue Vorsitzende Hans Herberth dankte den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und versprach die HOG in eine positive Zukunft zu führen. Der neue Vorstand der HOG (von links): 1. Vorsitzender Hans Herberth, 2. Vorsitzende Johanna Wotsch, geborene Müller, Kassierer Johannes Lutsch, Pressereferentin Stephanie Schoger, Kulturreferentin Anna Katharina Regina Herberth, Schriftführerin Hedwig Rothmann. Foto: Lukas Geddert



Anschließend spielten die Adjuvanten unter der neuen Leitung von Heinz Schuster ein kurzes Platzkonzert vor der Schranne, bevor es zu Kaffee, Kuchen, Gesprächen und guter Blasmusik in den Festsaal ging. In seiner kurzen Begrüßungsansprache bemängelte der neue Vorsitzende Hans Herberth die fehlende Teilnahme an der Mitgliedersammlung und betonte: „Ein neuer Vorstand allein kann nichts ausrichten und bewirken. Wir sind auf die Hilfe und vor allem auf die Mitarbeit jedes einzelnen Anwesenden in diesem Saal angewiesen. Ohne EUCH, die Mitglieder, kann eine HOG nicht bestehen.“ Die Großprobstdorfer Adjuvanten unter dem Dirigat von Heinz Schuster (2. Reihe, links außen). Foto: Ingrid Mattes



Um 14.30 Uhr fand in der Heilig-Geist-Kirche der Gottesdienst statt, der von Pfarrer Hans Hamrich geleitet und von Horst Bretz (Posaune/ Gesang), Heidrun Ludwig (Orgel) und den Adjuvanten musikalisch umrahmt wurde. Beeindruckend war die Predigt, die Albrecht Merkel aus der Schweiz hielt und die den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Ab 19.00 Uhr spielte „Akustik 3" zum Tanz auf. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gesungen, gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt. Nach einer kurzen Nacht traf man sich am Sonntag um 10.30 Uhr am Ehrendenkmal und gedachte der Verstorbenen und der von Leid, Schmerz und Trauer geprägten Menschen. Begleitet wurde die Andacht von den Adjuvanten, die die Trauermärsche aus der Heimat spielten. Der neue Vorstand hofft und ist zuversichtlich, den bereits angesprochenen „neuen Schwung" des Vortages mit Hilfe der Mitglieder über den Abschied zum Ende des Treffens in die nächsten Jahre mitzunehmen. Stephanie Schoger

