Pfingsten in Großprobstdorf

Ich weiß nicht, was zu Pfingsten aufregender war: der Gottesdienst in der Kirche oder die Tatsache, dass die Adjuvanten am Nachmittag unter dem Nussbaum neben dem Friedhof der ganzen Gemeinde vom Berg ein Ständchen brachten.

Junge und alte Adjuvanten im Pfarrhof Großprobstdorf. Foto: Michael Lutsch

Da durften wir Kinder nicht fehlen! Zum einen war dies ein alljährliches Ereignis, das fest zum Jahreskreis der Gemeinde gehörte. Zum anderen kamen wir Kinder dort den Adjuvanten sehr nahe, da wir ihre lebendigen Notenständer sein durften. Dies liegt nun weit in der Vergangenheit zurück und beim Durchstöbern von Bildern fiel mir auf, dass es heuer 40 Jahre her sind, dass die „alten“ und „jungen“ Adjuvanten zusammen auf dem Berg musizierten.An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Mischonkel recht herzlich bedanken, der unermüdlich dahinter war und immer wieder junge Adjuvanten ausgebildet hat, so dass wir auch jetzt noch miteinander musizieren und unsere HOG-Treffen mit Blasmusik bereichern können. Dies zeigt aber auch, dass Traditionen aus der alten Heimat in der neuen Heimat weitergeführt werden können.Es würde mich sehr freuen, wenn wir alle miteinander, Groß und Klein aus Großprobstdorf, gedanklich zu Pfingsten auf den Berg steigen können und uns in Dinkelsbühl beim alljährlichen Treffen in großer Zahl wiedersehen. Vielleicht schaffen wir es, uns wieder in einem Lokal zu treffen. Ich persönlich spiele mit der Trachtenkapelle Göppingen am Pfingstsonntag um 15.00 Uhr im Spitalhof in der Nähe der Bäckerei Ludwig und würde mich freuen, viele Großprobstdorfer dort begrüßen zu können. Ich möchte mit euch ins Gespräch kommen, alte Erinnerungen auffrischen und vielleicht auch Ideen finden, wie wir unseren Berg nach Dinkelsbühl bringen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen im Namen des Vorstands ein gesegnetes Pfingstfest mit viel Gesundheit, Freude und Wohlergehen. Mir sahn as en Dinkelsbühl!

Euer Thumes