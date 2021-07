Honterusfest verschoben / Wiedersehen in Pfaffenhofen 2022

Liebe Honterusfest-Freunde – ihr habt es sicher schon geahnt: Coronabedingt müssen wir das Honterusfest 2021 leider verschieben.

Schwierige Zeiten erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen, aber auch eine Belohnung: Wir haben beschlossen, das nächste Honterusfest bereits kommendes Jahr am 3. Juli 2022 zu feiern. Mit dieser hoffentlich erfreulichen Perspektive bleibt nur noch zu wünschen, dass ihr alle gesund durch das Jahr kommt und wir uns bald wieder an der Schlange für den Flecken/ Baumstriezel oder einfach auf der Festwiese in Pfaffenhofen sehen und erzählen. Für Neuigkeiten, Aktuelles und die Anmeldung von Klassentreffen besucht gerne die Homepage des Honterusfests: honterusfest.de . Wir freuen uns auf euch am 3. Juli 2022.

Euer Honterusfest-Orga-Team