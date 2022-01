Großschenker Bekanntmachungen und Termine

Liebe Großschenker, oalent geadet em noen Giur 2022! In diesen unsicheren Tagen, durchaus geprägt von ungewisser Zukunft, bitte ich und wünsche euch allen einen Funken Hoffnung, dass die Covid-Entwicklung möglichst bald nachlässt und unser „normales“ Leben endlich wieder zurückkehrt.

2021-22: Umfangreiche Renovierung der Kirchenburg Großschenk. Foto: Trudi Roth

In dieser Zuversicht haben wir für das erneut verschobene 21. Treffen wie versprochen einen neuen Termin reserviert, den 25. Juni 2022, im Palmengarten in Nürnberg, vorausgesetzt, es ist dann wieder erlaubt und möglich zu feiern. Eine ausführliche Einladung folgt zu gegebenem Zeitpunkt. Bitte allen Bekannten und Freunden weitersagen. Für Programmvorschläge und kurze Beiträge sind wir sehr dankbar. Wir hoffen und wünschen uns, dass auch dieses Mal besonders viele gut gelaunte Teilnehmer kommen! Motiviert auch eure Kinder, Enkel und Urenkel zum Mitmachen. Nur so können wir unsere Gemeinschaft genießen, leben und aufrechterhalten sowie deren Werte weitergeben.Besonders wieder die Weihnachtsvorbereitungen, aber auch so viel anderes erinnert uns an die alte Heimat, an die große Kirchenburg und die vielen erwartungsvollen Heiligabende, die wir dort verbracht haben. Diese Zeiten können wir nicht mehr zurückholen, aber wir können versuchen, die Kirche als Ort schöner Erinnerung und als historisches Gebäude für die nächsten Generationen zu erhalten und zu sichern. An unserer großartigen Kirchenburg wurden im Frühjahr 2021 endlich umfassende Renovierungsmaßnahmen im Rahmen eines großen EU-Projektes begonnen. In den Vorjahren haben wir uns an den Gebühren für den Projektantrag bereits mit 1.300 Euro sowie am technischen Projekt mit 3.500 Euro aus der HOG-Kasse beteiligt. Ebenfalls haben wir uns bemüht, verschiedene andere Institutionen zur Mitfinanzierung zu begeistern. Wie aus der Heimatgemeinde berichtet, sind nun die Renovierungsarbeiten im Außenbereich gut vorangegangen, dauern aber noch mindestens ein Jahr, da auch innen viel zu renovieren ist.Leider wurden die Kosten bis jetzt schon wesentlich überschritten, vor allem wegen der stark angestiegenen Materialkosten. So ist auch die Eigenbeteiligung der Gemeinde gestiegen und gefordert. Da aber die Kirchengemeinde sehr, sehr klein geworden ist, bitten wir euch weiterhin nach eigenen Kräften um gezielte Unterstützung dieser Großrenovierung. Alle aktuellen Infos, Fotos und Spendenaufrufe werden immer zeitnah über E-Mail, WhatsApp und auf www.siebenbuerger.de/ortschaften/grossschenk/nachrichten mitgeteilt.Noch ein kleiner Geschenktipp, vielleicht sogar für Weihnachten, besonders auch für ältere Landsleute, ist der Gedichtband „Im stillen Träumen Deiner dunklen Augen“ von Kuno Galter, zwischen 1917 und 1967 Volksschullehrer und Pfarrer unter anderem in Großschenk und Kerz. Er dichtete und vertonte 1949 auch unser sehr schönes und gelungenes „Schoinker Hoimetlied“, das ja bekanntlich zu unserer Heimat-Hymne wurde. Das Büchlein ist im Online-Handel erhältlich, z.B. Hugendubel sogar mit kostenlosem Versand. Bleiwt oalle gäsaind! Im Namen des Vorstandes der HOG Großschenk

Hermann Wolff