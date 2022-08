15. Roscher Treffen

Nach der langen Zwangspause fand das lang ersehnte 15. Treffen der Roscher Landsleute und ihrer Freunde bei schönstem Sonnenschein am 11. Juni in Bad Füssing statt, 32 Jahre nach dem Beginn dieser Tradition 1990 in Mönchsroth.

Die Teilnehmer des Roscher Treffens vor der Christuskirche in Bad Füssing. Foto: Edeltraut Fakesch

Eingeleitet wurde das Treffen wieder mit einem Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Bad Füssing. Dabei wurde mit großer Betroffenheit der vielen verstorbenen Landsleute namentlich gedacht, auch unseres ehemaligen Diakons Klaus H. Frank, der viel zu früh gegangen ist. Seine traditionellen Gottesdienste werden uns immer in schöner Erinnerung bleiben. Im Anschluss an den diesjährigen Gottesdienst unter dem Motto „Heimat“ fanden sich die Anwesenden, von denen manche in der wunderschönen Tracht erschienen waren, erfreut zum traditionellen Gruppenfoto vor den Stufen zur Kirche ein, das stets neugierige Kurgäste anzieht. Danach trafen sich alle im Pockinger Hof, manch einer hatte auch seine Übernachtung hier gebucht oder sein Wohnmobil nebenan aufgestellt. Am leckeren Willkommensbüfett fand man Stärkung bei Sekt, Orangensaft, Schnaps, Likör, Striezel, warmer Hanklich und verschiedenen Hörnchen. Die Trachtenträger marschierten zur eingetroffenen Musik auf und drehten gleich ein paar Reigen, gefolgt vom Singen der Heimatlieder. Welch schöne Gefühle da jedes Mal aufkommen – von einer längst vergangenen Heimat, die man aber doch in sich trägt, gespeichert mit allen Sinnen.Einen besonderen Programmpunkt verdanken wir PD Dr. Robert Offner und seinem digital zugeschalteten Vortrag über die Genealogie von Rosch (Ahnen- und Familienforschung), dargestellt an der Chronik seiner Familie und untermalt mit vielen Details und Fotos. Interessant war auch die Gegenüberstellung der Strukturdaten von Rosch von früher und heute. Horst Dengel, der diesen Beitrag moderierte, steuerte aktuelle Aufnahmen aus Rosch bei und berichtete über den Zustand einzelner Gebäude. Es folgte ein reichhaltiges Kuchenbüfett, gestiftet von fleißigen Roscherinnen und Angehörigen.Der Pockinger Hof versorgte uns ab 17.30 Uhr mit einem hervorragenden Abendessen nach Wahl. Die gute musikalische Unterhaltung bis nach Mitternacht verdanken wir dem Musiker Norbert – an dieser Stelle ein großes Dankeschön!Wir haben uns nach der langen Pause sehr über das Wiedersehen gefreut! Es war mal wieder ein wunderschönes Treffen, bei dem Erinnerungen aufgefrischt und gepflegt, aber auch alltägliches Freud und Leid ausgetauscht wurden. Das gute Wetter genießend, wurde auch viel draußen geplaudert. Manche Teilnehmer haben das Treffen wieder mit einem Kurzurlaub im schönen Kurgebiet verbunden und sind noch eine Weile geblieben. In den Thermen konnte man in diesen Tagen sicherlich auch Sächsisch hören.Ein herzliches Dankeschön möchte ich an alle richten, die mit ihrer Teilnahme, ihren Beiträgen und Spenden – finanziell oder aktiv mit Gaben für das Willkommens- und Kuchenbüfett – unsere Gemeinschaft mittragen und unterstützen und somit diese wundervollen Treffen ermöglichen! Den Kranken und allen, die verhindert waren, wünscht die HOG Rosch von ganzem Herzen Gesundheit und alles Gute bis zum nächsten Mal! Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im Jahr 2024! Im Auftrag des HOG-Vorstands

Edeltraut Fakesch