



28. Dezember 2025

Hammersdorfer Treffen in Mittelbiberach

Nach ein paar Jahren Pause fand heuer wieder das Hammersdorfer Treffen in Mittelbiberach, Ortsteil Reute, statt. Vor 20 Jahren fand das erste Heimattreffen in Mittelbiberach statt. Irgendwann wurde die Sport- und Festhalle, die anfangs aufgrund hoher Teilnehmerzahlen fast aus den Nähten platzte, zu groß, weil das Interesse leider abnahm. So wichen die Organisatoren nach Reute aus, wo das Hammersdorfer Treffen bereits einige Male stattfinden konnte. Zudem wurde im letzten Jahr ein Heimattreffen in Hammersdorf gefeiert.

Zahlreiche Trachtenträger beim Hammersdorfer Treffen in Mittelbiberach. Das Treffen wurde am 18. Oktober in der Gemeindehalle Reute organisiert. Bereits im April wurden die ersten Einladungen verschickt, und zwar nicht wie bisher per Post, sondern zeitgemäß per WhatsApp und E-Mail mit Anmeldung über die Internetplattform HeyInvite. Auch in der Siebenbürgischen Zeitung wurde auf das Treffen aufmerksam gemacht. Das funktionierte gut und ermöglichte den Organisatoren einen Überblick über die angemeldeten Teilnehmer. Anfang September war die maximale Teilnehmerzahl erreicht, so dass keine Anmeldungen mehr möglich waren. Das große Interesse am Treffen freute die Organisatoren sehr, auch wenn wohl einige Absagen erteilt werden mussten. Dafür wird an dieser Stelle nochmals um Verständnis gebeten.



Dank der Unterstützung der engagierten Mitglieder des Musikvereins Reute, der die Nutzung der Gemeindehalle ermöglichte und schon zum dritten Mal die Bewirtung übernahm, wurde unser Treffen wieder zu einem richtig schönen Fest. Bei schönstem Herbstwetter kamen ca. 230 Gäste von nah und fern nach Mittelbiberach. Sie wurden von Wilhelm Wenrich, Hans Ludwig und Hans Orend herzlich empfangen.



Pünktlich um 15.00 Uhr eröffnete Michael Orend das Heimattreffen und begrüßte die Anwesenden herzlich im Namen des gesamten Organisationsteams, bestehend aus Susanna und Wilhelm Wenrich, Regina Femmig und Hans Orend, Hannelore und Hans Ludwig sowie Adelheid und Michael Orend. Michael Orend erinnerte in seiner Begrüßungsrede an unseren altehrwürdigen Pfarrer Michael Schuller, der am 28. August dieses Jahres im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Aus diesem Anlass und zum Gedenken aller aus unserer Gemeinschaft in den letzten Jahren Verstorbenen wurde eine Schweigeminute eingelegt.



In seiner Ansprache verwies Michael Orend auf die Wanderausstellung mit historischen Aufnahmen, die das Leben der Dorfgemeinschaft aus längst vergangenen, aber nicht vergessenen Zeiten in unserer Heimatgemeinde abbilden. Die auf den Rollups abgedruckten Bilder wurden im Gemeindesaal zur Besichtigung ausgestellt. Einige der Teilnehmer konnten diese Ausstellung schon letztes Jahr beim Heimattreffen in Hammersdorf bewundern. Die Wanderausstellung wurde gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.



Michael Orend sprach auch den Friedhof in Hammersdorf an und rief zu Spenden auf. Der Friedhof ist nach wie vor in einem gepflegten Zustand. Diese Pflege ist einer Handvoll Leute zu verdanken. Deshalb wurde gebeten, die Arbeiten für und auf dem Friedhof mit einer kleinen Spende zu unterstützen.



Nachdem sich die Festgäste mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, wurden alle Trachtenträger gemeinsam mit den Tanzgruppen zum traditionellen Aufmarsch gebeten. Danach folgten Tänze der Biberacher Kinder- und Jugendtanzgruppen unter der Leitung von Carina Pitters und Anna-Lena Göddert. Den Tanzgruppenleiterinnen wurde für die flotten Darbietungen der Kinder und Jugendlichen, die mit ihrem Können alle Gäste begeisterten, herzlich gedankt.



Ein herzlicher Dank galt auch den Hammersdorfer Musikanten, die für die musikalische Begleitung beim Aufmarsch der Trachtenträger sowie beim Singen der deutschen Hymne und des Siebenbürgenliedes sorgten. Hans Ludwig, Thomas Ludwig, Marius Tausan, Siegbert Wenrich wurden dieses Mal von ihren Musikantenfreunden aus Biberach und Umgebung unterstützt und ließen mit ihrer Musik wieder Heimatgefühle aufkommen. Für flotte Tanzmusik sorgte die Musik-Band „Party-Duo“ mit siebenbürgischer Besetzung. Pausen gab es nur wenige – zum Beispiel während des leckeren Abendessens, das vom Musikverein Reute angeboten wurde. So kamen alle auf ihre Kosten: Jung und Alt führten anregende Gespräche oder tanzten zur stimmungsvollen Musik bis in die Nacht hinein.



