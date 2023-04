Einladung zum ­Agnethler Treffen in Dinkelsbühl

Unter dem Motto „125 Jahre ­Schmalspurbahn Agnetheln-Schäßburg 1898-2023“ wollen wir Menschen treffen, die aus Agnetheln stammen oder sich mit Agnetheln verbunden fühlen, ihnen die Wusch und Geschichten dazu näherbringen, Kunst unserer Künstler präsentieren, feiern, tanzen, Spaß haben.

Das elfte Agnethler Treffen in Dinkelsbühl beginnt am Samstag, demum 10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) im großen Schrannensaal, Weinmarkt 7, mit einer Andacht, gestaltet von Pfarrer Dieter Herberth und umrahmt vom Bläser-Duo Otto Wellmann und Horst Wonner. Es folgen geselliges Beisammensein und ein ungewöhnliches Kinder-Mitmach-Programm hinter der Bühne mit Dieter Schmidt (Zutritt nur für Schulkinder).12.00 Uhr präsentiert die aktuelle Agnethler Laienspielgruppe unter der Leitung von Doris Hutter das Theater „Se kit, se kit!“ mit der Wusch, und nach dem Mittagessen können alle Kinder und Jugendlichen am Foto­shooting in historischen Gewändern vor der Wusch teilnehmen.Nach der Andacht an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen laden wir zur Schrannenparty mit DJ „Nutsch“ von 19.30 bis 2.00 Uhr ein! Das Programm und eventuelle Änderungen sind stets aktuell auf www.hog-agnetheln.de zu lesen!Für Essen und Trinken ist gesorgt, Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre alt haben freien Eintritt und bekommen das Festabzeichen kostenlos. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 15 Euro. Die Essensmarken können bis 11.00 Uhr im Foyer der Schranne gekauft werden. Ein vegetarisches Gericht ist vorhanden. Das Kinderprogramm garantiert viel Spaß. Ein Büchertisch zum Schmökern sowie Bilder von Rudi Schwab und Dieter Schmidt zum Kaufen oder Bestellen im Foyer oder Saal runden das Rahmenprogramm ab.Lust auf Vorglühen? Am Freitag, demca. 20.00 Uhr, wenn der große Saal fertig vorbereitet ist, steigt mit DJ Klaus Nussbaumer die Vorglüh-Party im kleinen Schrannensaal. Wer schon am Freitag anreist, ist gerne auf unserer Party willkommen. Getränkeausschank ist garantiert. Na, Appetit bekommen? Herzlich willkommen! Für den HOG-Vorstand

Doris Hutter