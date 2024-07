Gusto Gräser Thema in Kronstadt und beim Sachsentreffen in Hermannstadt

Eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten Kronstadts ist der 1879 geborene Gusto Gräser. Der Naturphilosoph, Dichter und Einsiedler Gräser inspirierte zahlreiche Persönlichkeiten Anfang des 20. Jahrhunderts.

Gusto Gräser, aufgenommen 1925 von Georg Lührig. Flugblatt von 1926, Sammlung Hermann Müller, Knittlingen

2. Workshop zu Gusto Gräser

Programm

Gusto Gräser-Veranstaltung zum Großen Sachsentreffen in Hermannstadt

Der Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz organisiert gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) im Rahmen des Großen Sachsentreffens amim Honterus-Gymnasium in Kronstadt einen Workshop zu Gusto Gräsers Jugendzeit in Kronstadt. Dort werden auch neue Erkenntnisse aus den Archiven der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt über Gräser präsentiert.Eine Woche später, am Samstag, dem, 18.00 Uhr, findet ein weiteres Informationstreffen über Gusto Gräser im Deutschen Kulturzentrum in Hermannstadt statt. Weitere Informationen bei der Vereinsvorsitzenden Marianne Hallmen: E-Mail: mhallmen [ät] bluemail.chOrt: Honterus-Gymnasium, Curtea Honterus 3, Aula, Kronstadt/Braşov10.00 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde aller Teilnehmer, Radu Chivărean, Direktor des Honterus-Gymnasiums in Kronstadt, Marianne Hallmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, Einsiedeln;10.30 Uhr Einführung in das Thema: Gräsers Jugend und Kindheit in Kronstadt, Marianne Hallmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz;11.00 Uhr drei Kurzvorträge (je 15 Minuten mit anschließender Diskussion): „Die Siebenbürgisch-Sächsische Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne“ von Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg, des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. und Leiterin der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv in Gundelsheim; „Gusto Gräser, der Militärdienstverweigerer – Pazifismus in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ von Dr. Thomas Cieslik, Politikwissenschaftler, Berlin; „Gusto Gräser und Kronstadt“, N.N.;14.30 Uhr Stadtspaziergang inkl. Gräsers Geburtshaus in der Schulmeistergasse (Vlad Ţepeş 1), Startpunkt: Honterus-Gymnasium;16.30 Uhr Arbeitsgruppen: 1) Gräser – Eine Annäherung zu seinem Wirken und seiner Spiritualität, 2) Gräser – Öffentlichkeitsarbeit. Warum ist Gräser heutzutage noch modern? Welche Schritte können wir unternehmen, um Gräser bekannter zu machen?;18.00 Uhr Vorstellung der Ergebnisse im Plenum und Diskussion9.00 Uhr Führung durch die Schwarze Kirche, Dr. Frank-Thomas Ziegler, Pressesprecher der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt, Dr. Agnes Ziegler, Referatsleiterin Kulturgüter, Evangelische Kirche A.B. Kronstadt;10.00 Uhr Teilnahme am Gottesdienst;11.30 Uhr Präsentation jüngster Forschungsergebnisse aus dem Archiv, Dr. Frank-Thomas Ziegler, Dr. Agnes Ziegler;12.30 Uhr Abschlussdiskussion im VeranstaltungsgebäudeTeilnahmebeitrag vor Ort zu bezahlen: Erwachsene: 20 Euro/100 Leiunter: Marianne Hallmen, E-Mail: mhallmen [ät] bluemail.chOrt: Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt, Str. Timotei Popovici Nr. 9, Hermannstadt18.00 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde aller Anwesenden, Moderation: Dr. Thomas Cieslik, Grußworte: Ana-Maria Daneș, Leiterin, Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt, Marianne Hallmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, Einsiedeln;18.10 Einführungsvortrag von Marianne Hallmen: „Gusto Gräser – ein Aussteiger, Dichter und Naturprophet aus Siebenbürgen“; 18.30 Uhr Kommentierte Filmausschnitte aus Gräsers Leben;18.45 Uhr Abschlussdiskussion und nächste Schritte (3. Workshop und Ausstellung zu Gusto Gräser 2025 in Hermannstadt, 4. Workshop 2026 in Berlin, 5. Workshop 2027 in München);19.00 Uhr Veranstaltungsschluss mit der anschließenden Gelegenheit zum informellen Austausch im Deutschen Kulturzentrum bei Erfrischungsgetränken.Die Teilnahme ist frei, ohne Anmeldung!