10. Juni 2024

Tobsdorf stolz vertreten in Dinkelsbühl

„Der liebe Gott muss ein Siebenbürger sein.“ Diesen Satz habe ich am Pfingstsonntag oft gehört. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune wurde das kleine Tobsdorf von unserer Trachtengruppe voller Stolz beim Trachtenzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen 2024 in Dinkelsbühl repräsentiert. Vor fünf Jahren wurde die Trachtengruppe unter der Leitung von Melanie Waffenschmied und Heike Mai-Lehni gegründet. Seither freuen sich Jung und Alt, jedes Jahr an diesem Festtag teilzunehmen.

Tobsdorfer Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Frank Schleßmann Der emotionale Moment beginnt, wenn der Umzug mit vielen Blaskapellen loszieht und man weiß, dass viele Zuschauer am Straßenrand stehen. Darunter sind auch viele Tobsdorfer, die uns voller Stolz zujubeln. Nach dem wunderschönen Trachtenzug versammeln wir uns zum Essen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Es ist für uns alle ein Fest voller toller Erlebnisse und Momente, von denen wir bis zum nächsten Treffen zehren.



Diesmal müssen wir nicht lange auf ein Wiedersehen warten, denn viele von uns werden beim großen Sachsentreffen in der Heimat dabei sein. In diesem Sinne, bewahrt jeden einzelnen Moment des Heimattags der Siebenbürger Sachsen tief in euren Herzen, bis wir uns im Sommer in Siebenbürgen wiedersehen. Ute Schneider

Schlagwörter: Tobsdorf, Heimattag 2024

