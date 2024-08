31. August 2024

Großauer beim Großen Sachsen­treffen und Sommerfest

Die Ereignisse und Momente der letzten Wochen in Siebenbürgen sind Geschichte. Das zweite Große Sachsentreffen in Hermannstadt, unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ und Mitwirkung der Föderation der Siebenbürger Sachsen hat Geschichte geschrieben. Und wir sind ein Puzzleteil der Geschichte geworden. Als Einzelne bei den vielfältigen Veranstaltungen in Hermannstadt, aber auch als Großauer Trachtengruppe beim Umzug am 3. August in Hermannstadt. Auf offizieller Ebene bildete die Verleihung der Honterus-Medaille seitens des Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien an Mathias Krauss, den Kurator der Kirchengemeinde Großau, ebenso einen Teil des Ganzen.

Trachtengruppe der HOG Großau beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt. Foto: Anamaria Mitroi Aber auch als Gemeinschaft waren wir Teil des Geschehens bei unserem Sommerfest am 5. August in der Kirchenburg Großau. Unter den Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz, den wunderschönen Darbietungen der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg (Gruppenleitung Annekatrin Streifert, Tanzleitung Roswitha Bartel) freuten wir uns über die zahlreichen Heimgekommenen und ebenso zahlreiche Gäste aus der ganzen Welt. Sie waren uns alle willkommen!



Auf Tuchfühlung mit der Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes, das wurde in diesen Tagen möglich. Auf siebenbürgischer Ebene das „Andreanum“ und seine Auswirkung bis in die heutige Zeit. Auf Großauer Ebene wurde die Geschichte des Ortes und der Großauer bei Kirchenburgführungen veranschaulicht. Das Theaterstück „PROTESTANTEN vertreibung aus der heimath“ von Thomas Perle, aufgeführt vom Grießner Stadl (Steiermark) unter der Regie von Martin Kreidt, vor emotional befangenen und betroffenen Zuschauern, war wohl die packendste Interaktion zwischen Vergangenheit und Gegenwart.



Allen, die bereit waren durch ihren persönlichen Beitrag in und für unsere Gemeinschaft ein Teil dieser Geschichte zu werden, danken wir von Herzen! Es war nicht vergeblich! Allen, denen es nicht möglich war, dabei zu sein, wünschen wir Freude am Betrachten der vielen bleibenden Erinnerungen an diese besonderen Tage im August 2024. Bis bald, am 21. September in Denkendorf beim 19. Großauer Treffen! ( www.grossau.de ). Für den Vorstand der HOG Großau Dagmar Baatz

