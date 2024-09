Trappold im August 2024

In Hermannstadt fand vom 2.-4. August das zweite Große Sachsentreffen statt. Daher waren auch mehr Trappolder als sonst während dieser Zeit in der alten Heimat.

Gottesdienst in der Trappolder Kirche am 6. August 2024. Foto: Arthur Lautner

Michael Albert, Vorsitzender der HOG Trappold, schaffte es recht kurzfristig, am 6. August einen Gottesdienst in der Kirche in Trappold zu organisieren. Der Gemeindepfarrer Johannes Halmen und der Organist Peter Kleinert sagten spontan zu, und so konnte ein Gottesdienst für rund 120 Trappolder bzw. angeheiratete Trappolder stattfinden. Man traf sich bereits ab 17.00 Uhr zu Sekt und Hanklich im Innenhof der Kirchenburg. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an die Bäckerinnen und Helfer für ihren Einsatz. Es hat wunderbar geschmeckt. Bevor der Gottesdienst um 18.00 Uhr begann, konnte man sich mit vielen Bekannten und Freunden austauschen und die renovierte Kirchenburg besichtigen.Pfarrer Johannes Halmen hatte einen wunderschönen, zu Herzen gehenden Gottesdienst vorbereitet, von dem sich auch der Nachwuchs angesprochen fühlte. Zum Abschluss wurde das heilige Abendmahl gefeiert. Beim Ausgang aus der Kirche über das Seitentor konnte man den Abendhimmel über der Höhe nach Henndorf bewundern und noch einmal innehalten, bevor man zur Pension „Casa Trappold“ hinüberging, um dort zusammen zu essen und zu trinken, sich auszutauschen und mit alten Bekannten zu unterhalten. Etwa 135 Personen waren dort beisammen. Dana und Gabi Mureșan, die Gastleute der Pension, hatten ein sehr leckeres Menü vorbereitet, das man an langen Tischen genießen konnte.Auch an den Tagen danach und davor traf man den einen oder anderen in Trappold auf der Straße oder vor dem Tor auf der Bank und unterhielt sich. Viele besuchten auch den Friedhof, den fleißige Frauen und Männer gepflegt hatten. Es wurden Büsche, ein umgefallener Baum entfernt, Grabsteine aufgestellt, so dass die Besucher die Gräber ihrer Verwandten problemlos erreichen konnten.Nach diesen wunderbaren Sommertagen in Trappold freuen wir uns auf das Trappolder Treffen amin Mammendorf.

Monika Bielz