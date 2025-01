Jetzt anmelden zum Burzenländer Musikantentreffen!

Die Burzenländer Musikanten und Freunde werden gebeten, sich bis spätestens den 31. Januar zum Musikantentreffen anzumelden. Wie die Organisatoren mitteilen, steht das Burzenländer Musikantentreffen steht auf der Kippe, da sich bisher zu wenig Interessenten angemeldet haben. Anmeldefrist: 31. Januar (noch vier Tage Zeit). Wichtig: Meldet euch bitte dringend an, damit das Ereignis stattfinden kann! Eure Anmeldung zählt – jetzt handeln!

Zum siebten Burzenländer Musikantentreffen lädt die HOG-Regionalgruppe Burzenland, vertreten durch Renate und Helfried Götz sowie Angelika und Jürgen Schnabel, für Freitag, den 14. März, bis Sonntag, den 16. März 2025, in die Schranne nach Dinkelsbühl ein.Jeder Teilnehmer ist selbst für die Übernachtung verantwortlich. Die Kosten für Verpflegung und Nebenkosten von Freitag bis Sonntag belaufen sich auf 100 Euro pro Person. In den Kosten sind zwei Abendessen als Büffet, zwei Kaffee und eine Mittagssuppe enthalten. Die Nebenkosten beinhalten die Saalmiete, Gema-Gebühren, Musikband und sonstige Ausgaben. Gäste, die erst am Samstag anreisen, bezahlen 65 Euro.Wir wollen uns am Freitag, dem 14. März, um 14.00 Uhr im Großen Schrannensaal einfinden und nach der Begrüßung bei Kaffee und Kuchen gemeinsam in ein unterhaltsames Wochenende starten. Für das Kuchenbüfett bitten wir die Damen, Kuchen mitzubringen.Die Überweisung gilt als verbindliche Anmeldung. Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag bis zum 31. Januar 2025 auf folgendes neue Konto: Kontoinhaber: Renate Götz, IBAN: DE23 7115 2680 0030 4649 86, BIC: BYLADEM1WSB, Verwendungszweck: 7. BB-Treffen + Heimatgemeinde (z.B. Neustadt). Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Familie Götz, Telefon: (08073) 2113, E-Mail: renate.goetz [ät] neustadt-kr.de; Familie Schnabel, Telefon: (0731) 9503295, E-Mail: juergen.schnabel [ät] radio-siebenbuergen.de.Auf ein reges Interesse freut sich der Veranstalter. Bitte beachten Sie, dass der Veranstalter keinerlei Haftung für jegliche Art von Unfällen im Rahmen des Treffens übernimmt. Wir freuen uns auf euch!

