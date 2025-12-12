12. Dezember 2025
Kreisgruppe Heilbronn übergibt siebenbürgische Bank
Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens hat die Kreisgruppe Heilbronn eine Bank für den Wein-Panorama-Weg gestiftet (wir berichteten).
Am 24. Oktober wurde die Bank im Rahmen einer kleinen Feier auf dem Wartberg offiziell an den Verein „Wir für Heilbronn“ und damit ihrer Bestimmung übergeben. „Es ist ein schönes, ein generationsübergreifendes Signal der Siebenbürger Sachsen, die in Heilbronn ihre Heimat gefunden haben“, betonte Nico Weinmann, Vorsitzender des Bürgervereins „Wir für Heilbronn“ bei der Übergabe der neuen Sitzbank.
Im Rahmen dieser kleinen Feier wurden auch die neuen Panoramatafeln vorgestellt, die seitens der Kreissparkasse Heilbronn gestiftet wurden.
Jürgen BinderEin Video zur Übergabe finden Sie auf YouTube.
