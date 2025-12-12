12. Dezember 2025

Kreisgruppe Heilbronn übergibt siebenbürgische Bank

Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens hat die Kreisgruppe Heilbronn eine Bank für den Wein-Panorama-Weg gestiftet (wir berichteten).
Vertreter der Kreisgruppe Heilbronn und des ...
Vertreter der Kreisgruppe Heilbronn und des Bürgervereins „Wir für Heilbronn“ bei der Übergabe der Bank auf dem Heilbronner Wein-Panorama-Weg. Foto: HMG
Am 24. Oktober wurde die Bank im Rahmen einer kleinen Feier auf dem Wartberg offiziell an den Verein „Wir für Heilbronn“ und damit ihrer Bestimmung übergeben. „Es ist ein schönes, ein generationsübergreifendes Signal der Siebenbürger Sachsen, die in Heilbronn ihre Heimat gefunden haben“, betonte Nico Weinmann, Vorsitzender des Bürgervereins „Wir für Heilbronn“ bei der Übergabe der neuen Sitzbank.

Im Rahmen dieser kleinen Feier wurden auch die neuen Panoramatafeln vorgestellt, die seitens der Kreissparkasse Heilbronn gestiftet wurden.

Jürgen Binder

Ein Video zur Übergabe finden Sie auf YouTube.

Schlagwörter: Heilbronn, Jubiläum, Geschenk

