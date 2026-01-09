



9. Januar 2026

Mitgliederverammlung der FDS Bukarest

Am 22. November fand im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München die Mitgliederversammlung der „Freunde der Deutschen Schule Bukarest“ (FDS) Bukarest (ehemalige HOG Bukarest) mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Zur Einstimmung führte Harald Podratzky einen sehenswerten, vertonten Film über 30 Jahre Abitur/Bakkalaureat in der deutschen Schule in Bukarest vor. Anschließend berichtete der Vorsitzende Martin von Hochmeister über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Der Friedhof und die Kirche in Bukarest sind gut gepflegt und in guten Händen, so dass der Verein schwerpunktmäßig kulturelle Veranstaltungen und karitative Einsätze mit dem zusätzlichen Fokus auf die zwei deutschen Schulen in Bukarest unterstützt.

Der neue Vorstand der FDS Bukarest, von links nach rechts: Peter Bartl, Lucian Denuta, Cristina Denuta, Karl Petrovski, Martin von Hochmeister (Vorsitzender), Otto Klusch und Olimpiu Römer; nicht auf dem Bild: Patrik Lazar. Die eine Schule ist das (staatliche) Gymnasium „Deutsches Goethe Kolleg Bukarest“ (Fortführung der deutschen Schulen/Lyzeums mit deutscher Unterrichtssprache der letzten über hundert Jahre) mit einer besonderen Abschlussklasse (specială), in der die Schüler ein auch in Deutschland anerkanntes Abitur erwerben können. Die zweite Schule, die „Internationale Deutsche Schule Bukarest“, ist die einzige Schule in Rumänien, die exklusiv nach dem deutschen Lehrplan (Baden-Württemberg) unterrichtet. Sie wird von der Bundesregierung/Botschaft unterstützt.



Martin von Hochmeister berichtete, dass es im „Goethe Kolleg“ in den letzten zwei Jahren erhebliche Turbulenzen gegeben habe, in deren Verlauf das gesamte Direktorat zwei Mal zurückgetreten sei. Es wurden die Hintergründe und Konsequenzen besprochen.



Aus Siebenbürgen ziehen weiter Landsleute nach Bukarest (wegen der Arbeitsplätze). In beiden Schulen besteht die soziale Schere zwischen Schülern aus Elternhäusern mit weniger Einkommen und jenen mit mehr Einkommen weiter.



Bei der Wahl innerhalb der Mitgliederversammlung wurden unter der Wahlleitung von Eugen Gritsch einstimmig wieder gewählt: Martin von Hochmeister als Vorsitzender, Karl Pertrovski als Stellvertreter, Patrick Lazar als Kassenwart, Otto Klusch als Schriftführer, Lucian Denuta als Kassenprüfer. Neu gewählt wurden einstimmig Peter Bartl als (zweiter) Kassenprüfer sowie Cristina Denuta und Olimpiu Römer als stellvertretende Kassenprüfer.



Am Abend vor der Mitgliederversammlung, am Freitag, dem 21. November, wurde im Rahmen der 20. Rumänischen Kulturtage (organisiert vom GeFoRum) der Film „Schon lange kein Frühling“ im gleichen HDO München gezeigt. Das Besondere an dieser Vorstellung war, dass die Produzentin und Mit-Schauspielerin Alexandra Bidian anwesend war und vor und nach der Vorstellung „aus dem Nähkästchen plauderte“ und Fragen gerne beantwortete.



Zu dem „Rahmenprogramm“ gehörten auch die Stadtführungen, die das Mitglied Peter Bartl freundlicherweise am Tag vor und nach der Mitgliederversammlung für Interessierte in München durchführte. Peter hat ein sehr tiefes und vielseitiges Wissen, welches er aufgelockert und humorvoll weitergeben kann. Bei einer Großstadt wie München erfahren dabei selbst in München Lebende Neues und Interessantes.



Der Abend nach der Mitgliederversammlung fand im „Bohemia", der Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, bei böhmischen Spezialitäten und besonderen Bieren seinen Ausklang. Die Teilnehmer konnten sich dabei angeregt austauschen und das Zusammensein genießen. Alle Veranstaltungen waren ein voller Erfolg.

