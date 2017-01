18. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. trauert um Ehrenvorsitzenden

Am 30. November 2016 ist Hans-Otto Sill, langjähriger Ehrenvorsitzender der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V., im Alter von 87 Jahren in der Wohnanlage am Lindenbachsee in Stuttgart verstorben. Am 7. Dezember konnte eine Bläsergruppe unseres Vereins ihm auf dem neuen Friedhof in Stuttgart-Weilimdorf seine letzte Ehre erweisen.

Hans-Otto Sill, geboren am 26. Januar 1929 in Kronstadt, ließ sich schon in den 50er Jahren in der Nähe von Stuttgart nieder, wo er bald der Siebenbürger Blasmusik beitrat und hier mit viel Begeisterung als Tenorist, und in seinen letzten aktiven Jahren als Posaunist mitwirkte. Besonders erwähnenswert ist aber sein Einsatz im Ehrenamt als 1. Vorsitzender unseres Vereins, das er von 1974 bis 1995 ausübte. Es ist die längste Amtszeit eines Vorsitzenden in der 65-jährigen Geschichte der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart.



Es ist hauptsächlich sein Verdienst, dass die Kapelle Krisenzeiten überlebt hat und heute auf dieses langjährige Bestehen zurückblicken kann. Unermüdlich hat er Übergangswohnheime besucht und um Mitglieder für den Verein geworben. In seinen Berichten erwähnte Hans-Otto Sill oft die Schwierigkeiten der Mittelbeschaffung. Die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart war immer eine gern gehörte Kapelle, die sich in der Tradition unserer Adjuvanten mit bescheidenen Honoraren zufrieden geben musste. Wir werden Hans Otto Sill ein ehrenhaftes Andenken bewahren. WW

Schlagwörter: Musik, Nachruf, Siebenbürger Blasmusik Stuttgart

