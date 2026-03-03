



3. März 2026

Kommunalwahl in Bayern: Günther Pfaff Stadtratskandidat in Königsbrunn

Günther Pfaff kandidiert für die CSU auf Liste 1, Platz 26 für den Königsbrunner Stadtrat. Der 58-jährige Siebenbürger Sachse (verheiratet, drei Kinder, evangelisch) stammt aus Petersdorf bei Mühlbach und lebt seit 30 Jahren in Königsbrunn bei Augsburg. Pfaff führt einen Familienbetrieb für Sicherheitstechnik und Schlüsseldienst.

Günther Pfaff Die Motivation für seine Kandidatur erklärt Pfaff so: „Ich habe mich entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren, weil mir unsere Stadt und ihre Zukunft sehr wichtig sind. Ich setzte mich für die Sicherheit in unserer Stadt, aber auch die Stärkung von Klein- und Familienbetrieben sowie für eine Politik auf Grundlage christlicher Werte, wie Ehrlichkeit, Zusammenhalt und Respekt ein. Durch meine Tätigkeit in einem familiengeführten Betrieb erlebe ich täglich, welchen Stellenwert kleine und familiäre Unternehmen für unsere Stadt haben. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und halten die regionale Wirtschaft lebendig. Diese Betriebe verdienen politische Unterstützung, faire Rahmenbedingungen und eine starke Stimme im Stadtrat. Ich stehe für eine bodenständige, verantwortungsvolle Politik, verlässlich im Handeln und mit einem klaren Blick für die Zukunft unserer Stadt.“ Die Motivation für seine Kandidatur erklärt Pfaff so: „Ich habe mich entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren, weil mir unsere Stadt und ihre Zukunft sehr wichtig sind. Ich setzte mich für die Sicherheit in unserer Stadt, aber auch die Stärkung von Klein- und Familienbetrieben sowie für eine Politik auf Grundlage christlicher Werte, wie Ehrlichkeit, Zusammenhalt und Respekt ein. Durch meine Tätigkeit in einem familiengeführten Betrieb erlebe ich täglich, welchen Stellenwert kleine und familiäre Unternehmen für unsere Stadt haben. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden aus und halten die regionale Wirtschaft lebendig. Diese Betriebe verdienen politische Unterstützung, faire Rahmenbedingungen und eine starke Stimme im Stadtrat. Ich stehe für eine bodenständige, verantwortungsvolle Politik, verlässlich im Handeln und mit einem klaren Blick für die Zukunft unserer Stadt.“

Schlagwörter: Kommunalwahl, Bayern. Königsbrunn, Pfaff, CSU

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.