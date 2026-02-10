Kommentare zum Artikel
Kandidaten bei der Kommunalwahl in Bayern
Die allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen (Kommunalwahlen) im Freistaat Bayern finden am 8. März statt, eventuell nötige Stichwahlen für Bürgermeister- und Landratswahlen zwei Wochen später, am 22. März. Wir stellen im Folgenden siebenbürgisch-sächsische Kandidaten und eine Banater Schwäbin (sie ist Mitglied unseres Verbandes) vor, die sich in das politische und gesellschaftliche Leben ihrer jeweiligen Gemeinde einbringen. Über die erfolgreichen Bewerber werden wir in der Folge 5 vom 24. März oder Folge 6 vom 21. April berichten. mehr...
Kommentare
1 • sibisax schrieb am 10.02.2026, 10:08 Uhr:Rolf Schnell ist ein waschechter Neppendorfer Landler,in Neppendorf geboren und bis zur Ausreise nach Deutschland auch dort gelebt.ich wünsche ihm Erfolg mit dem Landlerspruch: nit los di eh!
