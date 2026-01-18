



18. Januar 2026

Kommunalwahlen in Bayern: Kandidaten werden vorgestellt

Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 8. März statt. Die Bürger und Bürgerinnen sind aufgerufen, die Stadt- und Gemeinderäte in 2056 Gemeinden und kreisfreien Städten sowie die Kreistage in 71 Landkreisen zu wählen. Neu bestimmt werden auch die meisten Bürgermeister und Landräte, falls die Ämter nicht außerhalb des sechsjährigen Turnus besetzt wurden.

Der Siebenbürger Sachse Werner Henning ist seit 2014 Stadtrat in Nürnberg (SbZ Online vom 4. April 2020). Was bedeutet diese Wiederwahl für dich?



Die Siebenbürgische Zeitung unterstützt das kommunale Engagement unserer Landsleute, indem die Bewerber vorgestellt werden. Alle siebenbürgischen Kandidaten werden gebeten, uns ihren Lebenslauf, Aktivitäten, Vorhaben und Wahlkreis an sbz.chefredaktion [ät] siebenbuerger.de mitzuteilen. In der Folge 2 vom 3. Februar (Redaktionsschluss: 21. Januar) und der Folge 3 vom 17. Februar 2026 (Redaktionsschluss: 4. Februar) werden alle uns bekannten Kandidaten der Kommunalwahlen in Bayern vorgestellt. Was bedeutet diese Wiederwahl für dich?Die Siebenbürgische Zeitung unterstützt das kommunale Engagement unserer Landsleute, indem die Bewerber vorgestellt werden. Alle siebenbürgischen Kandidaten werden gebeten, uns ihren Lebenslauf, Aktivitäten, Vorhaben und Wahlkreis an sbz.chefredaktion [ät] siebenbuerger.de mitzuteilen. In der Folge 2 vom 3. Februar (Redaktionsschluss: 21. Januar) und der Folge 3 vom 17. Februar 2026 (Redaktionsschluss: 4. Februar) werden alle uns bekannten Kandidaten der Kommunalwahlen in Bayern vorgestellt. S. B.

Schlagwörter: Kommunalwahlen, Bayern

Bewerten: 4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.