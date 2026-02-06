Kommentare zum Artikel
Ich habe einen Traum: er heißt Kirchenburgen: Anmerkungen zu einem Treffen der Rückkehrer am Fuße des Königsteins
„Ich habe einen Traum: ich will Kirchenburgen retten!“ verkündete selbstbewusst mein neuer Bekannter, als ich ihn vor fünf Jahren erstmals in Draas traf. Ich hatte von seinem Aufruf in der Runde der Rückkehrer erfahren, die sich einmal im Monat in Hermannstadt trafen. Einige von uns fuhren am Wochenende mit ins Repser Ländchen, wo sich die geschichtsträchtige Draaser Kirchenburg befindet. Damals lernte ich mehrere Rückkehrer kennen, die nicht viel sprachen, aber kräftig arbeiteten, die Kirche reinigten und den mächtigen Burghof entrümpelten. Von ihren Problemen bekam ich damals nicht viel mit.
1 • HELLMUT SEILER schrieb am 06.02.2026, 13:24 Uhr:Ein bemerkenswerter Artikel mit etlichen brauchbaren Denkansätzen, die Fördertöpfe der EU sollten auch in Betracht gezogen werden. Nur: wer übernimmt was?
2 • Nimrod schrieb am 07.02.2026, 17:40 Uhr:Dem Kommentar von Hellmut Seiler kann man in jeder Hinsicht nur zustimmen. Ein besonders beachtenswerter Artikel, der auch nachdenklich macht. In seiner Offenheit und realistischen Schilderung und Einschätzung der aktuellen Situation zeigt er den an Siebenbürgen Interessierten ein ungeschminktes Bild. Dieser Bericht könnte eine gute Ausgangsbasis für eine entsprechende Diskussion im auch hier angesiedelten Forum geben. Ansonsten ist er ein Hinweis, daß die Räder der Geschichte ihren Lauf nehmen, vielleicht für einen bestimmten Zeitraum anzuhalten sind, aber aufzuhalten werden sie nicht sein.
3 • alfred.theil schrieb am 09.02.2026, 07:18 Uhr:Wir in Schässburg planen und setzen auch schon um:
Zukunftsformat „Schässburg“
- Broschüre „Fascinatio Castrum Sex“
- Kommunikation (WhatsApp, Facebook, Instagram)
- Talente & Investoren sowie Förderer
- Bergfriedhof (Gräberpatenschaften, Gestaltung, Heritage Volunteers, Cimitiru sperantei noastre (Stefan Colceriu)) https://heritagevolunteers.eu
- Zinngiesserturm (Café „Gedankenschmiede“, Museum/Sponsoren, Bibliothek/Gemeinschaftswohnzimmer, Appartement/Probewohnen)
- Jugendcamp (Schässburg & Region)
- Kunst & Kultur (Schässburg)
- Nachhaltigkeitszentrum (Castrum Sex Labs: Digitale Dienstleistung, Finanzdienstleistung, Erlebnistourismus, Regenerative Landwirtschaft, Nachhaltige Industrie)
