Neues Kinderbuch von Anne Junesch

Die bekannte Kinderbuch-Autorin Anne Junesch hat in ihrem neuen Buch „Hüpfen, Schwimmen, Gutes tun“ vier Geschichten den Jahreszeiten zugeordnet. Geschickt kombiniert sie in ihnen sehr viel Phantasie mit der Welt der Kinder. Aus allen Geschichten können Kinder viel lernen. Und nicht nur sie!

Die erste ist für Sechstklässler eher geeignet, da sie dem Forschergeist, den Interessen (gute Noten) dieser Altersstufe entspricht und zwei Handlungen enthält. Überprüft wird ein „Wetter-Frosch“, der überraschenderweise auch zu Worte kommt in der kursiv geschriebenen Rahmenhandlung.Bewusster mit unserer Umwelt umzugehen, lehrt uns unter anderem die zweite Geschichte. Ein fleißiger Hamster erfährt am eigenen Leibe die Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit mancher Menschen, aber auch die Hilfsbereitschaft anderer netter Tiere.Die Hexe Bluberina, die für den neunjährigen Andreas aus der dritten Geschichte zur Bedrohung wird, kann erst gemeinsam mit den phantastischen Zwenkas bezwungen werden. Seine Erkenntnis ist, dass das Spielen in einem Teich zwar viel Spaß bereitet, es kann aber auch gefährlich werden. Leni, der Engel auf der Umschlagseite des Buches, erwirbt ihren Namen und den Heiligenschein, indem sie Gutes tut. Sie gehört nun zur Gemeinschaft, zum Chor der Advents-Engel aus der letzten Geschichte. Einen unsichtbaren „Heiligenschein“ zu erwerben ist eigentlich leicht, wenn man bereit ist, Mitgefühl zuzulassen, und anderen hilft: für andere zum „rettenden, tröstenden Engel“ wird!Bei den lieblichen Zeichnungen, die das Geschehen veranschaulichen, beteiligten sich wieder einmal auch Familienangehörige der Autorin, Tochter Elke und Enkeltochter Miriam. Harmonisch ergänzend im Stil sind dazu die Zeichnungen von Irene Rau. Da die Autorin wie gewohnt bewusst den flüssigen Hermann­städter Sprach- und Sprechstil verwendet, wird das Vor-Lesen zum Genuss.

K. K. Weber