Brukenthalschülerinnen bei Siegerehrung in Bayerisch Eisenstein

Ein erfreuliches Ereignis beeinhalteten diese Sommerferien für die Brukenthalschülerinnen Medeea Savu (10D), Andreea Corneanu und Carla Kraus (beide 9D). Sie waren gemeinsam mit ihrer Lehrerin Andreea Lazariciu zur Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Wir in Europa“ nach Bayerisch Eisenstein eingeladen.

Bei der Siegerehrung des Wettbewerbs „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Wir in Europa“, von links: Lehrerin Andreea Lazariciu, Prof. Andreas Otto Weber (HDO), Studiendirektorin Susanne Stewens (Wettbewerbsorganisatorin), Medeea Savu, Carla Kraus, Andreea Corneanu, Bernd Sibler (Staatssekretär im bayerischen Kultusministerium). Foto: Klaus Döhler

„Ihr alle seid Brückenbauer für ein freundschaftliches Miteinander in Europa! Mit euren kreativen Beiträgen zum Wettbewerb ‚Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Wir in Europa‘ habt ihr euch auf kulturelle Spurensuche begeben und den europäischen Beziehungen nachgespürt. Damit habt ihr einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und Zusammenwachsen in Europa geleistet“, betonte der Staatssekretär im bayerischen Kultusministerium, Bernd Sibler, bei der feierlichen Siegerehrung in der Arberlandhalle. Gemeinsam mit dem Direktor des Hauses des Deutschen Ostens (HDO), Prof. Dr. Andreas Otto Weber, zeichnete er Schülerinnen und Schüler aus Bayern, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien und Rumänien aus, deren Beiträge im Kreativwettbewerb überzeugen konnten.Der Wettbewerb nahm diesmal unter dem Titel „Karl IV. – Böhmen, Bayern, Europa“ die bayerisch-tschechischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart in den Blick. Vergeben wurden Preise in den Kategorien Kunst, Musik, Literatur, Spurensuche sowie Land und Leute in insgesamt vier Altersstufen. Knapp 12 000 Schülerinnen und Schüler aus Bayern und den angrenzenden östlichen Nachbarstaaten hatten in diesem Schuljahr mit kreativen Beiträgen oder über eine Beteiligung am Wissensquiz an dem Wettbewerb teilgenommen. Das Brukenthalgymnasium konnte dabei mit der Broschüre „Die Pest von 1348/49 aus der Perspektive verschiedener Menschen“ von Andreea Corneanu und Carla Kraus (Kategorie Literatur) und mit einem Bild zu Smetanas „Moldau“ von Hanna Stancu (11C) (Kategorie Kunst) zwei erste Preise sowie mit einem „Interview über die Auswirkungen der Pest“ von Medeea Savu einen zweiten Preis und somit insgesamt 500 Euro gewinnen.Ein Besuch im Haus der Wildnis in Lindberg, eine Lesung des tschechisch-deutschen Jugendbuchautors Jaromir Konecny sowie ein Tagesausflug nach Klatovy (Klattau) rundete die Veranstaltung ab.

Medeea Savu (10D) / Bayerisches Kultus­ministerium / Hugo-Alexander Frohn