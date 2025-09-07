



7. September 2025

Vortrag und Präsentation des Themenhefts des HDO-Journals

Die Präsentation des Themenhefts des HDO-Journals „Pionierinnen, Visionärinnen, Kämpferinnen. Frauen aus dem östlichen Europa“ findet am Dienstag, 16. September, um 19.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, 81669 München, statt.

Ein Grußwort spricht HDO-Direktor Professor Dr. Andreas Otto Weber; Referenten sind Dr. Lilia Antipow vom HDO und der gebürtige Mediascher Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon: (0 89) 44 99 93-0, oder per E-Mail: poststelle[ät]hdo.bayern.de.



Mit der Ausstellung „Ungehört – Die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung, Integration“ und dem gleichnamigen Begleitbuch hat das HDO einen bedeutenden ersten Schritt unternommen, um die Erfahrungen und Leistungen deutscher Frauen aus dem östlichen Europa sichtbar zu machen und eine wichtige Diskussion anzustoßen. Das aktuelle Themenheft des HDO-Journals, das den Titel „Pionierinnen, Visionärinnen, Kämpferinnen. Frauen aus dem östlichen Europa“ trägt, versteht sich als Erweiterung dieses Projekts und legt den Fokus auf die vielfältigen Lebenswege dieser Frauen.



Der erste Teil, „Frauen – Flucht, Vertreibung, Integration“, beginnt mit einer Einführung in die Konzeption, den Inhalt und die Gestaltung der Ausstellung. Es folgen Beiträge, die direkt aus den Lebensgeschichten der Zeitzeuginnen entstanden sind, darunter die Tänzerin Ria Schneider, eine Donauschwäbin aus der Batschka. Weitere Berichte widmen sich Marianne Kretschmer, einer Siebenbürger Sächsin, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien in ein sowjetisches Arbeitslager deportiert wurde, und der Lebensgeschichte von Katharina Göhring, einer Deutschen aus der Ukraine. Anschließend stellt Professor Dr. Manfred Kittel die sozialpolitische Bedeutung des Lastenausgleichs für Frauen dar. Dieser Teil schließt mit einem Podiumsgespräch, das im Februar 2024 mit Caro Matzko geführt wurde, in dem die Moderatorin über die Spuren der Kindheit ihres ostpreußischen Vaters in ihrem eigenen Leben spricht.



Der zweite Teil „Der Aufbruch der Frauen“ stellt außergewöhnliche Frauen aus dem östlichen Europa vor, darunter Rosa Klauber, Gründerin einer Münchner Textilhandlung, sowie die Pionierin der Sexualaufklärung Beate Uhse. Petra Dombrowski präsentiert ihre Ausstellung „Vorsicht! Agentinnen schreiben mit!“, die 2025 im HDO zu sehen war. Der dritte Schwerpunkt „Aktuelle Positionen“ beleuchtet gesellschaftliche und künst- lerische Entwicklungen, mit Beiträgen zu zivilgesellschaftlichem Engagement, Trachten, Kunst und Gender.



