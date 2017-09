21. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Rücktritt von Edwin-Andreas Drotleff

Edwin-Andreas Drotleff, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, ist am 14. August 2017 von seinen Ämtern zurückgetreten.

Er gab in einer E-Mail an den Bundesvorstand und die Bundesjugendleitung seinen Rücktritt satzungskonform bekannt. Als Gründe nannte er hierfür fehlende Motivation und Energie für die Ämter mit all ihren Aufgaben und Belastungen. Edwin steht weiterhin zwecks Übergabe und Rückfragen bezüglich der aktuellen Themen innerhalb der SJD zur Verfügung und wünscht der Bundesjugendleitung und dem Verband insgesamt ein gutes Miteinander und eine erfolgreiche Zukunft. Bundesjugendleitung der SJD

