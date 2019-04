9. April 2019 Druckansicht

Heimattag 2019: Unser Nachwuchs präsentiert sich

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen rückt immer näher und auch in diesem Jahr heißt es am Samstag, dem 8. Juni, um 14.00 Uhr im Dinkelsbühler Schrannenfestsaal „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Das Programm, das mittlerweile fester Bestandteil des Heimattages ist, wird von und mit Kindern und Jugendlichen gestaltet, die eine bunte Mischung aus Musik, Tanz, Gedichten etc. darbieten. Organisiert wird es von Natalie Bertleff, Kinderreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), und Tanja Schell.

Dieser Aufruf richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Lust und Interesse haben, am Heimattag mitzuwirken. Könnt ihr ein Instrument spielen oder singen? Seid ihr vielleicht eine Band? Tanzt ihr gern moderne Tänze oder könnt ihr siebenbürgische Witze, Lieder oder Gedichte vortragen? Seid ihr eine Kinder-/Jugendtanzgruppe? Oder habt ihr eigene Ideen und könnt etwas anderes zu unserem Programm beitragen? Dann meldet euch bitte unter Angabe des Namens des Künstlers/der Künstler, der Art eures Beitrags, eures Alters, der Angabe der ungefähren Dauer und einigen weiteren Informationen über euch bis zum 24. Mai bei Natalie Bertleff, E-Mail: nataliejbf[ät]googlemail.com. Wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch!

