Weihnachten bei Radio Siebenbürgen

Der Internetsender Radio Siebenbürgen möchte Sie auch in diesem Jahr durch die Feiertage begleiten. Die inzwischen zur Tradition gewordene Andacht am Heiligabend um 19.00 Uhr wird von Pfarrer Andreas Hartig aus Zeiden gehalten.

Am ersten Weihnachtstag () um 10.00 Uhr predigt Richard Hauer und am zweiten Weihnachtstag, 10.00 Uhr, Pfarrer Johannes Waedt. Zu Silvester, 18.00 Uhr, und Neujahr, 10.00 Uhr, wird ebenfalls Pfarrer Waedt predigen.Beiträge von Geistlichen mit Verbindungen zu Siebenbürgen werden auch jeden Sonntag ab 10.00 Uhr gesendet. Diese Sendereihe namens „Wort zum Sonntag“ erfreut sich seit über einem Jahr eines regen Zuspruchs unter den Zuhörern. Ermöglicht werden alle diese Sendungen durch eine Kooperation von Radio Siebenbürgen mit der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (früher Hilfskomitee).Den Internetsender Radio Siebenbürgen können Sie an Ihrem Desktop-PC, am Handy oder über ein WLAN-Radiogerät hören. Wie das geht, erfahren Sie unter https://radio-siebenbuergen.de/radio-einschalten/ Das Team von Radio Siebenbürgen wünscht ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.